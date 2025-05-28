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Песков надеется, что заявления Мерца не помешают урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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16:13 28.05.2025 (обновлено: 16:24 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/peskov-2019584808.html
Песков надеется, что заявления Мерца не помешают урегулированию на Украине
Песков надеется, что заявления Мерца не помешают урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Песков надеется, что заявления Мерца не помешают урегулированию на Украине
Россия надеется, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию не станут серьезным препятствием для дальнейших попыток по мирному... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:13:00+03:00
2025-05-28T16:24:00+03:00
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фридрих мерц
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия надеется, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию не станут серьезным препятствием для дальнейших попыток по мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это безответственная позиция, которую занимает Германия. Надеюсь, она не станет серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного урегулирования", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о заявлениях Мерца. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. В среду Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, дмитрий песков
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков
Песков надеется, что заявления Мерца не помешают урегулированию на Украине

Песков назвал заявления Мерца по дальнобойному оружию безответственной позицией

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия надеется, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию не станут серьезным препятствием для дальнейших попыток по мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это безответственная позиция, которую занимает Германия. Надеюсь, она не станет серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного урегулирования", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о заявлениях Мерца.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
В среду Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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В миреГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцДмитрий Песков
 
 
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