https://ria.ru/20250528/peskov-2019583543.html

В Кремле рассчитывают на продолжение урегулирования на Украине

В Кремле рассчитывают на продолжение урегулирования на Украине - РИА Новости, 28.05.2025

В Кремле рассчитывают на продолжение урегулирования на Украине

Россия рассчитывает, что удастся провести второй тур переговоров с Украиной, обменяться проектами меморандумов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:07:00+03:00

2025-05-28T16:07:00+03:00

2025-05-28T16:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

дмитрий песков

фридрих мерц

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что удастся провести второй тур переговоров с Украиной, обменяться проектами меморандумов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Комментируя это заявление, Песков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что действия ФРГ мешают мирным усилиям, но Москва рассчитывает на продолжение процесса украинского урегулирования, несмотря на провокации ФРГ."Мы надеемся, что, несмотря на такие провокационные действия и на все препятствия... удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились", - сказал Песков.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/simonyan-2019567955.html

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в мире, германия, россия, дмитрий песков, фридрих мерц