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Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны

Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны - РИА Новости, 28.05.2025

Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет провоцируют продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:02:00+03:00

2025-05-28T16:02:00+03:00

2025-05-28T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет провоцируют продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это не что иное, как провоцирование войны, <...> как попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса", — указал он. Другие заявления Пескова: "Надеемся, что, несмотря на провокационные действия и все препятствия, <...> удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились".В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад. При этом вице-канцлер и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по военным поставкам киевскому режиму.

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Влада Икрамова

в мире, германия, украина, россия, дмитрий песков, фридрих мерц, вооруженные силы украины