Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны
© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaКанцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет провоцируют продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не что иное, как провоцирование войны, <...> как попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса", — указал он.
Другие заявления Пескова:
- Германия соревнуется с Францией в первенстве по затягиванию войны;
- Берлин занимает безответственную позицию по этому вопросу;
- Россия надеется, что стороны продолжат процесс мирного урегулирования:
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"Надеемся, что, несмотря на провокационные действия и все препятствия, <...> удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились".
В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.
При этом вице-канцлер и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по военным поставкам киевскому режиму.