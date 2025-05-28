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Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны - РИА Новости, 28.05.2025
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16:02 28.05.2025 (обновлено: 16:38 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/peskov-2019580934.html
Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны
Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны - РИА Новости, 28.05.2025
Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны
Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет провоцируют продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:02:00+03:00
2025-05-28T16:38:00+03:00
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германия
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россия
дмитрий песков
фридрих мерц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет провоцируют продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это не что иное, как провоцирование войны, &lt;...&gt; как попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса", — указал он. Другие заявления Пескова: &quot;Надеемся, что, несмотря на провокационные действия и все препятствия, &lt;...&gt; удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились&quot;.В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад. При этом вице-канцлер и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по военным поставкам киевскому режиму.
https://ria.ru/20250528/simonyan-2019567955.html
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в мире, германия, украина, россия, дмитрий песков, фридрих мерц, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины

Песков назвал заявления Мерца по ракетам провоцированием войны

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaКанцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет провоцируют продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не что иное, как провоцирование войны, <...> как попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса", — указал он.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Вчера, 15:18
Другие заявления Пескова:
  • Германия соревнуется с Францией в первенстве по затягиванию войны;
  • Берлин занимает безответственную позицию по этому вопросу;
  • Россия надеется, что стороны продолжат процесс мирного урегулирования:
«

"Надеемся, что, несмотря на провокационные действия и все препятствия, <...> удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.
При этом вице-канцлер и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по военным поставкам киевскому режиму.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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В миреГерманияУкраинаРоссияДмитрий ПесковФридрих МерцВооруженные силы Украины
 
 
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