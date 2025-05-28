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Песков: Германия и Франция соревнуются в первенстве по провоцированию войны
Песков: Германия и Франция соревнуются в первенстве по провоцированию войны - РИА Новости, 28.05.2025
Песков: Германия и Франция соревнуются в первенстве по провоцированию войны
Москва видит, что Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:57:00+03:00
2025-05-28T15:57:00+03:00
2025-05-28T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва видит, что Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия."В данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям",- сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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Германия, Франция, Москва, В мире, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, Павел Зарубин
Песков: Германия и Франция соревнуются в первенстве по провоцированию войны
Песков: ФРГ соревнуется с Францией в первенстве по провоцированию войны