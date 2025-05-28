https://ria.ru/20250528/peskov-2019577908.html

Россия рассчитывает на второй раунд переговоров с Украиной, заявил Песков

Россия рассчитывает на второй раунд переговоров с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025

Россия рассчитывает на второй раунд переговоров с Украиной, заявил Песков

Россия рассчитывает, что удастся провести второй тур переговоров с Украиной, обменяться проектами меморандумов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:55:00+03:00

2025-05-28T15:55:00+03:00

2025-05-28T16:22:00+03:00

россия

украина

в мире

германия

дмитрий песков

фридрих мерц

павел зарубин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что удастся провести второй тур переговоров с Украиной, обменяться проектами меморандумов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы надеемся, что, несмотря на такие провокационные действия... удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились", - сказал Песков.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20250528/peskov-2019580934.html

россия

украина

германия

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россия, украина, в мире, германия, дмитрий песков, фридрих мерц, павел зарубин