https://ria.ru/20250528/peskov-2019576767.html

Песков прокомментировал заявления Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Песков прокомментировал заявления Мерца о дальнобойном оружии для Украины - РИА Новости, 28.05.2025

Песков прокомментировал заявления Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:52:00+03:00

2025-05-28T15:52:00+03:00

2025-05-28T16:07:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

фридрих мерц

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса. Это очень опасная тенденция. Это безответственная позиция, которую занимает Германия", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Мерца по дальнобойному оружию.В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/merts-2019500906.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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