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Песков прокомментировал заявления Мерца о дальнобойном оружии для Украины - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 28.05.2025 (обновлено: 16:07 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/peskov-2019576767.html
Песков прокомментировал заявления Мерца о дальнобойном оружии для Украины
Песков прокомментировал заявления Мерца о дальнобойном оружии для Украины - РИА Новости, 28.05.2025
Песков прокомментировал заявления Мерца о дальнобойном оружии для Украины
Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:52:00+03:00
2025-05-28T16:07:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
фридрих мерц
россия
киев
дмитрий песков
мария захарова
нато
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса. Это очень опасная тенденция. Это безответственная позиция, которую занимает Германия", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Мерца по дальнобойному оружию.В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/merts-2019500906.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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украина, фридрих мерц, россия, киев, дмитрий песков, мария захарова, нато, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Фридрих Мерц, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО, В мире
Песков прокомментировал заявления Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Песков: слова Мерца по дальнобойному оружию мешают урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса. Это очень опасная тенденция. Это безответственная позиция, которую занимает Германия", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Мерца по дальнобойному оружию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине
Вчера, 10:38
В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФридрих МерцРоссияКиевДмитрий ПесковМария ЗахароваНАТОВ мире
 
 
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