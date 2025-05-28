https://ria.ru/20250528/peskov-2019574021.html
Песков рассказал о возможной площадке для следующего раунда переговоров
Песков рассказал о возможной площадке для следующего раунда переговоров - РИА Новости, 28.05.2025
Песков рассказал о возможной площадке для следующего раунда переговоров
Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:46:00+03:00
2025-05-28T15:46:00+03:00
2025-05-28T15:52:00+03:00
россия
украина
стамбул
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, конечно", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков
Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков
Песков рассказал о возможной площадке для следующего раунда переговоров
Песков: Стамбул рассматривается как площадка для переговоров России и Украины