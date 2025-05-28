https://ria.ru/20250528/peskov-2019574021.html

Песков рассказал о возможной площадке для следующего раунда переговоров

Песков рассказал о возможной площадке для следующего раунда переговоров - РИА Новости, 28.05.2025

Песков рассказал о возможной площадке для следующего раунда переговоров

Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:46:00+03:00

2025-05-28T15:46:00+03:00

2025-05-28T15:52:00+03:00

россия

украина

стамбул

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стамбул рассматривается в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, конечно", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019510758.html

россия

украина

стамбул

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россия, украина, стамбул, дмитрий песков