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В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины
В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025
В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины
Прямые переговоры между Россией и Украиной важны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:22:00+03:00
2025-05-28T14:22:00+03:00
2025-05-28T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной важны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сейчас говорим о втором раунде прямых российско-украинских переговоров. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров, они важны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров РФ, США и Украины.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины
Песков заявил, что прямые переговоры России и Украины важны