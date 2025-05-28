https://ria.ru/20250528/peskov-2019556656.html

В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины

В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025

В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины

Прямые переговоры между Россией и Украиной важны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:22:00+03:00

2025-05-28T14:22:00+03:00

2025-05-28T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной важны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сейчас говорим о втором раунде прямых российско-украинских переговоров. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров, они важны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров РФ, США и Украины.

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

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россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире