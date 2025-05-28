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В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 28.05.2025 (обновлено: 14:29 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/peskov-2019556656.html
В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины
В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025
В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины
Прямые переговоры между Россией и Украиной важны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:22:00+03:00
2025-05-28T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной важны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сейчас говорим о втором раунде прямых российско-украинских переговоров. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров, они важны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров РФ, США и Украины.
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россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
В Кремле подчеркнули важность прямых переговоров России и Украины

Песков заявил, что прямые переговоры России и Украины важны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной важны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сейчас говорим о втором раунде прямых российско-украинских переговоров. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров, они важны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров РФ, США и Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами
27 мая, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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