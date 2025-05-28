https://ria.ru/20250528/peskov-2019541775.html

Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия

Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия - РИА Новости, 28.05.2025

Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия

Планы Киева по производству дальнобойного оружия на Украине еще раз подчеркивают оправданность стремления России устранить первопричины конфликта, заявил... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:24:00+03:00

2025-05-28T13:24:00+03:00

2025-05-28T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Планы Киева по производству дальнобойного оружия на Украине еще раз подчеркивают оправданность стремления России устранить первопричины конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса и этого конфликта", - сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке соглашения Украины с Евросоюзом по производству дальнобойного оружия на территории страны.

https://ria.ru/20250528/merts-2019500906.html

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россия, киев, украина, дмитрий песков, в мире