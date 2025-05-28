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Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия
Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия - РИА Новости, 28.05.2025
Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия
Планы Киева по производству дальнобойного оружия на Украине еще раз подчеркивают оправданность стремления России устранить первопричины конфликта, заявил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:24:00+03:00
2025-05-28T13:24:00+03:00
2025-05-28T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Планы Киева по производству дальнобойного оружия на Украине еще раз подчеркивают оправданность стремления России устранить первопричины конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса и этого конфликта", - сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке соглашения Украины с Евросоюзом по производству дальнобойного оружия на территории страны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия
Песков: планы Киева по производству оружия доказывают оправданность действий РФ