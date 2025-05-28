Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/peskov-2019541775.html
Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия
Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия - РИА Новости, 28.05.2025
Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия
Планы Киева по производству дальнобойного оружия на Украине еще раз подчеркивают оправданность стремления России устранить первопричины конфликта, заявил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:24:00+03:00
2025-05-28T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Планы Киева по производству дальнобойного оружия на Украине еще раз подчеркивают оправданность стремления России устранить первопричины конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса и этого конфликта", - сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке соглашения Украины с Евросоюзом по производству дальнобойного оружия на территории страны.
https://ria.ru/20250528/merts-2019500906.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков прокомментировал планы Киева по производству дальнобойного оружия

Песков: планы Киева по производству оружия доказывают оправданность действий РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Планы Киева по производству дальнобойного оружия на Украине еще раз подчеркивают оправданность стремления России устранить первопричины конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса и этого конфликта", - сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке соглашения Украины с Евросоюзом по производству дальнобойного оружия на территории страны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине
Вчера, 10:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала