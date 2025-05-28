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Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 28.05.2025
Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только после конкретных договоренностей делегаций, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:57:00+03:00
2025-05-28T12:57:00+03:00
2025-05-28T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только после конкретных договоренностей делегаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", — сказал он журналистам.Сейчас же Россия готовится к следующему раунду переговоров с украинской стороной, добавил пресс-секретарь.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил готовность Москвы продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Песков назвал возможной встречу Путина с Зеленским