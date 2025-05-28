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Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 28.05.2025 (обновлено: 14:12 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/peskov-2019535209.html
Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 28.05.2025
Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только после конкретных договоренностей делегаций, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:57:00+03:00
2025-05-28T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только после конкретных договоренностей делегаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", — сказал он журналистам.Сейчас же Россия готовится к следующему раунду переговоров с украинской стороной, добавил пресс-секретарь.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил готовность Москвы продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Песков назвал возможной встречу Путина с Зеленским

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только после конкретных договоренностей делегаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
Сейчас же Россия готовится к следующему раунду переговоров с украинской стороной, добавил пресс-секретарь.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил готовность Москвы продолжать диалог.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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