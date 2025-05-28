https://ria.ru/20250528/peskov-2019534796.html

Песков: первопричины украинского кризиса угрожают российским интересам

Песков: первопричины украинского кризиса угрожают российским интересам - РИА Новости, 28.05.2025

Песков: первопричины украинского кризиса угрожают российским интересам

Первопричины украинского кризиса составляют существенную угрозу национальным интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:56:00+03:00

2025-05-28T12:56:00+03:00

2025-05-28T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первопричины украинского кризиса составляют существенную угрозу национальным интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам", - сказал Песков журналистам на вопрос о подготовке соглашения Украины с Евросоюзом по производству дальнобойного оружия.

https://ria.ru/20250519/putin-2017931918.html

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россия, украина, дмитрий песков, в мире