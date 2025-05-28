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Песков: первопричины украинского кризиса угрожают российским интересам
Песков: первопричины украинского кризиса угрожают российским интересам - РИА Новости, 28.05.2025
Песков: первопричины украинского кризиса угрожают российским интересам
Первопричины украинского кризиса составляют существенную угрозу национальным интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:56:00+03:00
2025-05-28T12:56:00+03:00
2025-05-28T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первопричины украинского кризиса составляют существенную угрозу национальным интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам", - сказал Песков журналистам на вопрос о подготовке соглашения Украины с Евросоюзом по производству дальнобойного оружия.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков: первопричины украинского кризиса угрожают российским интересам
Песков: первопричины кризиса на Украине представляют существенную угрозу России