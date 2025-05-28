https://ria.ru/20250528/peskov-2019534293.html

Песков призвал аккуратно относиться к сообщениям СМИ по Украине

Песков призвал аккуратно относиться к сообщениям СМИ по Украине - РИА Новости, 28.05.2025

Песков призвал аккуратно относиться к сообщениям СМИ по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал аккуратно относиться к сообщениям СМИ по урегулированию на Украине, так как большая часть является фейками. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:53:00+03:00

2025-05-28T12:53:00+03:00

2025-05-28T12:53:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал аккуратно относиться к сообщениям СМИ по урегулированию на Украине, так как большая часть является фейками. "Очень много сейчас рассуждений. Нередко большая часть этих рассуждений сейчас в СМИ является абсолютно неверными или являются фейками, или откровенной ложью, Нужно очень аккуратно к этому ко всему относится", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250527/udary-2019352468.html

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россия, украина, дмитрий песков, политика