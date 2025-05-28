https://ria.ru/20250528/peskov-2019533187.html

Песков высказался о проектах меморандумов по Украине

Песков высказался о проектах меморандумов по Украине - РИА Новости, 28.05.2025

Песков высказался о проектах меморандумов по Украине

Содержание проектов меморандумов по Украине скоро станет известно, и речь зайдет о следующем раунде переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:51:00+03:00

2025-05-28T12:51:00+03:00

2025-05-28T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Содержание проектов меморандумов по Украине скоро станет известно, и речь зайдет о следующем раунде переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Скоро станут известны проекты меморандумов, которые с двух сторон предоставлены. И речь зайдет о следующем раунде переговоров", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250528/reshenie-2019532503.html

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украина, россия, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025