https://ria.ru/20250528/peskov-2019533187.html
Песков высказался о проектах меморандумов по Украине
Песков высказался о проектах меморандумов по Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Песков высказался о проектах меморандумов по Украине
Содержание проектов меморандумов по Украине скоро станет известно, и речь зайдет о следующем раунде переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:51:00+03:00
2025-05-28T12:51:00+03:00
2025-05-28T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Содержание проектов меморандумов по Украине скоро станет известно, и речь зайдет о следующем раунде переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Скоро станут известны проекты меморандумов, которые с двух сторон предоставлены. И речь зайдет о следующем раунде переговоров", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков высказался о проектах меморандумов по Украине
Песков: содержание проектов меморандумов по Украине скоро станет известно