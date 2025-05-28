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Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной
Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной
Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:46:00+03:00
2025-05-28T12:46:00+03:00
2025-05-28T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной
Дмитрий Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной