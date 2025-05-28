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Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 28.05.2025 (обновлено: 12:58 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/peskov-2019531492.html
Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной
Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной
Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:46:00+03:00
2025-05-28T12:58:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир мединский
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стамбул
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019510758.html
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Владимир Путин, Стамбул
Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной

Дмитрий Песков: Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Зеленский после атаки дронов по России заговорил о переговорах
Вчера, 11:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир МединскийВладимир ПутинСтамбул
 
 
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