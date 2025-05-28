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В Кремле рассказали о подготовке документов для перемирия с Украиной

В Кремле рассказали о подготовке документов для перемирия с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025

В Кремле рассказали о подготовке документов для перемирия с Украиной

Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:10:00+03:00

2025-05-28T13:10:00+03:00

2025-05-28T13:10:00+03:00

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россия

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что для того, чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовятся позиционные документы. А пока специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019498349.html

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украина, россия, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире