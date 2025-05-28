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В Кремле рассказали о подготовке документов для перемирия с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
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13:10 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/peremirie-2019539118.html
В Кремле рассказали о подготовке документов для перемирия с Украиной
В Кремле рассказали о подготовке документов для перемирия с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке документов для перемирия с Украиной
Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:10:00+03:00
2025-05-28T13:10:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что для того, чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовятся позиционные документы. А пока специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
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украина, россия, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
В Кремле рассказали о подготовке документов для перемирия с Украиной

Песков: документы для обсуждения условий перемирия с Украиной готовятся

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся, СВО продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что для того, чтобы обсудить перечень условий для временного перемирия, для прекращения огня, как раз и готовятся позиционные документы. А пока специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
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Вчера, 10:26
 
УкраинаРоссияДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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