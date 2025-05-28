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В Кремле заявили о желании Запада навязать свои площадки для переговоров
В Кремле заявили о желании Запада навязать свои площадки для переговоров - РИА Новости, 28.05.2025
В Кремле заявили о желании Запада навязать свои площадки для переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил "желание навязать западные площадки" в качестве места следующего раунда переговоров России и Украины. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:36:00+03:00
2025-05-28T14:36:00+03:00
2025-05-28T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил "желание навязать западные площадки" в качестве места следующего раунда переговоров России и Украины. "С желанием навязать западные площадки", - сказал Песков "Известиям", отвечая на вопрос о том, с чем связано такое "навязывание западных площадок", когда в качестве места переговоров России и Украины предлагался сначала Ватикан, а теперь - Женева. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во вторник заявил, что следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве. Папа Римский Лев XIV ранее подтверждал готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
https://ria.ru/20250521/vatikan-2018237334.html
https://ria.ru/20250527/vstrecha-2019392939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ватикан, Дмитрий Песков, Кит Келлог, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Кремле заявили о желании Запада навязать свои площадки для переговоров
Песков: Запад хочет навязать свои площадки для переговоров России и Украины