https://ria.ru/20250528/peregovory-2019532683.html

Песков рассказал, каким должно быть место для переговоров России и Украины

Песков рассказал, каким должно быть место для переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025

Песков рассказал, каким должно быть место для переговоров России и Украины

Место следующего раунда переговоров между Россией и Украиной должно устраивать обе стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:50:00+03:00

2025-05-28T12:50:00+03:00

2025-05-28T13:45:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Место следующего раунда переговоров между Россией и Украиной должно устраивать обе стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что место (проведения следующего раунда переговоров - ред.), должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как смотрят в Кремле на заявление посланника США Кита Келлога провести следующий раунд переговоров России и Украины в Женеве.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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