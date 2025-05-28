Песков рассказал, каким должно быть место для переговоров России и Украины
Песков: место новых переговоров России и Украины должно устраивать обе стороны
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлажки России и Украины в зале для переговоров
Флажки России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Место следующего раунда переговоров между Россией и Украиной должно устраивать обе стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что место (проведения следующего раунда переговоров - ред.), должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как смотрят в Кремле на заявление посланника США Кита Келлога провести следующий раунд переговоров России и Украины в Женеве.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.