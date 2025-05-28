Премьер Пакистана заявил, что его страна заинтересована в установлении мира
Премьер Пакистана Шариф: страна заинтересована в установлении мира в регионе
© Getty Images / AnadoluПремьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф
© Getty Images / Anadolu
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Архивное фото
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БАКУ, 28 мая – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что его страна заинтересована в установлении мира в регионе.
По данным пресс-службы Алиева, встреча в узком составе состоялась во вторник в городе Лачин в Карабахе.
"В ходе встречи Шариф сообщил о том, что между Индией и Пакистаном в регионе Южной Азии достигнуто прекращение огня. Он отметил, что Пакистан заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе. Алиев в свою очередь заявил, что Азербайджан выступает за решение всех вопросов путем диалога. На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном, а также сотрудничества в сфере науки, образования и высоких технологий, обмена студентами", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
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