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Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей - РИА Новости, 28.05.2025
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00:39 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/overchuk-2019454423.html
Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей
Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей - РИА Новости, 28.05.2025
Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей
Низкие цены на российский газ, другое топливо и продовольствие, поставляемые соседям по ЕАЭС, выгодны и самой России, так как стимулируют развитие всего союза,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:39:00+03:00
2025-05-28T00:39:00+03:00
экономика
россия
минск
белоруссия
алексей оверчук
александр лукашенко
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Низкие цены на российский газ, другое топливо и продовольствие, поставляемые соседям по ЕАЭС, выгодны и самой России, так как стимулируют развитие всего союза, заявил вице-премьер Алексей Оверчук в интервью "Российской газете". "Это наши союзники и ближайшие соседи. Наше благополучие во многом зависит от их близости к России. Мы заинтересованы в том, чтобы наши страны вместе развивались, в них повышался уровень жизни, росла экономика и мы все вместе процветали", - заявил Оверчук, отвечая на вопрос, почему для соседей по ЕАЭС цены ниже, чем для других стран. По его оценке, если ЕАЭС будет состоять из связанных между собой многочисленными нитями успешных стран, то тем самым он обеспечит себе мирное развитие. "Доступность ресурсов и общий рынок — это основа совместного благополучия нас и наших соседей. Такая взаимная зависимость накладывает особую ответственность на Россию как на самую крупную экономику в нашей интеграции. Необходимо просчитывать последствия принимаемых решений для стран, передавших часть своего суверенитета на уровень ЕАЭС", - отметил Оверчук. Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря 2024 года на саммите организации предложил провести следующую встречу лидеров стран союза в Минске и совместить это мероприятие с Евразийским экономическим форумом. Правительство Белоруссии своим постановлением определило датами проведения Евразийского экономического форума в Минске 26-27 июня текущего года, площадкой для проведения форума – Минский международный выставочный центр.
https://ria.ru/20250528/rossija-2019453464.html
https://ria.ru/20250514/torgovlya-2016962860.html
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экономика, россия, минск, белоруссия, алексей оверчук, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Минск, Белоруссия, Алексей Оверчук, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей

Вице-премьер Оверчук: низкие цены на газ и продовольствие выгодны и России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Низкие цены на российский газ, другое топливо и продовольствие, поставляемые соседям по ЕАЭС, выгодны и самой России, так как стимулируют развитие всего союза, заявил вице-премьер Алексей Оверчук в интервью "Российской газете".
"Это наши союзники и ближайшие соседи. Наше благополучие во многом зависит от их близости к России. Мы заинтересованы в том, чтобы наши страны вместе развивались, в них повышался уровень жизни, росла экономика и мы все вместе процветали", - заявил Оверчук, отвечая на вопрос, почему для соседей по ЕАЭС цены ниже, чем для других стран.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Оверчук рассказал, что Россия хочет расширения ЕАЭС
00:27
По его оценке, если ЕАЭС будет состоять из связанных между собой многочисленными нитями успешных стран, то тем самым он обеспечит себе мирное развитие.
"Доступность ресурсов и общий рынок — это основа совместного благополучия нас и наших соседей. Такая взаимная зависимость накладывает особую ответственность на Россию как на самую крупную экономику в нашей интеграции. Необходимо просчитывать последствия принимаемых решений для стран, передавших часть своего суверенитета на уровень ЕАЭС", - отметил Оверчук.
Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря 2024 года на саммите организации предложил провести следующую встречу лидеров стран союза в Минске и совместить это мероприятие с Евразийским экономическим форумом. Правительство Белоруссии своим постановлением определило датами проведения Евразийского экономического форума в Минске 26-27 июня текущего года, площадкой для проведения форума – Минский международный выставочный центр.
Официальный представитель Российского экспортного центра РФ в ОАЭ Джаббори Наджибулло Гаффорзода - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Создание зоны свободной торговли между ОАЭ и ЕАЭС увеличит товарооборот
14 мая, 18:46
 
ЭкономикаРоссияМинскБелоруссияАлексей ОверчукАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
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