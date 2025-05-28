https://ria.ru/20250528/overchuk-2019454423.html

Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей

Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей - РИА Новости, 28.05.2025

Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей

Низкие цены на российский газ, другое топливо и продовольствие, поставляемые соседям по ЕАЭС, выгодны и самой России, так как стимулируют развитие всего союза,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:39:00+03:00

2025-05-28T00:39:00+03:00

2025-05-28T00:39:00+03:00

экономика

россия

минск

белоруссия

алексей оверчук

александр лукашенко

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Низкие цены на российский газ, другое топливо и продовольствие, поставляемые соседям по ЕАЭС, выгодны и самой России, так как стимулируют развитие всего союза, заявил вице-премьер Алексей Оверчук в интервью "Российской газете". "Это наши союзники и ближайшие соседи. Наше благополучие во многом зависит от их близости к России. Мы заинтересованы в том, чтобы наши страны вместе развивались, в них повышался уровень жизни, росла экономика и мы все вместе процветали", - заявил Оверчук, отвечая на вопрос, почему для соседей по ЕАЭС цены ниже, чем для других стран. По его оценке, если ЕАЭС будет состоять из связанных между собой многочисленными нитями успешных стран, то тем самым он обеспечит себе мирное развитие. "Доступность ресурсов и общий рынок — это основа совместного благополучия нас и наших соседей. Такая взаимная зависимость накладывает особую ответственность на Россию как на самую крупную экономику в нашей интеграции. Необходимо просчитывать последствия принимаемых решений для стран, передавших часть своего суверенитета на уровень ЕАЭС", - отметил Оверчук. Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря 2024 года на саммите организации предложил провести следующую встречу лидеров стран союза в Минске и совместить это мероприятие с Евразийским экономическим форумом. Правительство Белоруссии своим постановлением определило датами проведения Евразийского экономического форума в Минске 26-27 июня текущего года, площадкой для проведения форума – Минский международный выставочный центр.

https://ria.ru/20250528/rossija-2019453464.html

https://ria.ru/20250514/torgovlya-2016962860.html

россия

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, минск, белоруссия, алексей оверчук, александр лукашенко, евразийский экономический союз