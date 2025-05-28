https://ria.ru/20250528/otravitel-2019516867.html

Отравитель из Московского зоопарка рассказал, зачем кидал валерьянку рыси

Отравитель из Московского зоопарка рассказал, зачем кидал валерьянку рыси - РИА Новости, 28.05.2025

Отравитель из Московского зоопарка рассказал, зачем кидал валерьянку рыси

Подозреваемый в попытке отравления животных в Московском зоопарке заявил, что валерьянкой пытался привести в чувство леопарда и рысь, кадры допроса опубликовала РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:37:00+03:00

2025-05-28T11:37:00+03:00

2025-05-28T11:47:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московский зоопарк

ирина волк

светлана акулова

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подозреваемый в попытке отравления животных в Московском зоопарке заявил, что валерьянкой пытался привести в чувство леопарда и рысь, кадры допроса опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. Как позднее рассказала Волк, задержан 43-летний мужчина, который, по предварительным данным, кидал животным таблетки с экстрактом валерианы. "За то, что кидал валерьянку кошачьим - леопарду и рыси. Купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и по 20 таблеток валерьянки кинул в вольеры к леопарду и рыси. Хотел привести их в чувство", - ответил мужчина на вопросы, за что задержан и зачем он это сделал.

https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. 2025-05-28T11:37 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский зоопарк, ирина волк, светлана акулова, происшествия