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Отравитель из Московского зоопарка рассказал, зачем кидал валерьянку рыси - РИА Новости, 28.05.2025
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11:37 28.05.2025 (обновлено: 11:47 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/otravitel-2019516867.html
Отравитель из Московского зоопарка рассказал, зачем кидал валерьянку рыси
Отравитель из Московского зоопарка рассказал, зачем кидал валерьянку рыси - РИА Новости, 28.05.2025
Отравитель из Московского зоопарка рассказал, зачем кидал валерьянку рыси
Подозреваемый в попытке отравления животных в Московском зоопарке заявил, что валерьянкой пытался привести в чувство леопарда и рысь, кадры допроса опубликовала РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:37:00+03:00
2025-05-28T11:47:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московский зоопарк
ирина волк
светлана акулова
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подозреваемый в попытке отравления животных в Московском зоопарке заявил, что валерьянкой пытался привести в чувство леопарда и рысь, кадры допроса опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. Как позднее рассказала Волк, задержан 43-летний мужчина, который, по предварительным данным, кидал животным таблетки с экстрактом валерианы. "За то, что кидал валерьянку кошачьим - леопарду и рыси. Купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и по 20 таблеток валерьянки кинул в вольеры к леопарду и рыси. Хотел привести их в чувство", - ответил мужчина на вопросы, за что задержан и зачем он это сделал.
https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html
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РИА Новости
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Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке
Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский зоопарк, ирина волк, светлана акулова, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московский зоопарк, Ирина Волк, Светлана Акулова, Происшествия
Отравитель из Московского зоопарка рассказал, зачем кидал валерьянку рыси

Отравитель из Московского зоопарка хотел привести в чувство леопарда и рысь

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подозреваемый в попытке отравления животных в Московском зоопарке заявил, что валерьянкой пытался привести в чувство леопарда и рысь, кадры допроса опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. Как позднее рассказала Волк, задержан 43-летний мужчина, который, по предварительным данным, кидал животным таблетки с экстрактом валерианы.
"За то, что кидал валерьянку кошачьим - леопарду и рыси. Купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и по 20 таблеток валерьянки кинул в вольеры к леопарду и рыси. Хотел привести их в чувство", - ответил мужчина на вопросы, за что задержан и зачем он это сделал.
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