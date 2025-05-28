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ООН приветствовала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 28.05.2025 (обновлено: 20:32 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/oon-2019652364.html
ООН приветствовала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины
ООН приветствовала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025
ООН приветствовала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины
ООН приветствует любые усилия по завершению украинского кризиса, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:56:00+03:00
2025-05-28T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
стефан дюжаррик
оон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ООН, 28 мая – РИА Новости. ООН приветствует любые усилия по завершению украинского кризиса, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о предложении РФ провести следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле."Мы приветствуем любые усилия, которые приведут к прекращению этого конфликта в соответствии с международным правом, в соответствии с уставом ООН, в соответствии со всеми соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.На вопрос о том, просила ли РФ участие представителей ООН в соответствующей встрече, Дюжаррик ответил: "Я не в курсе каких-либо запросов в ООН, но я проверю".Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду анонсировал, что следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
https://ria.ru/20250528/tramp-2019647909.html
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в мире, россия, украина, стамбул, стефан дюжаррик, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Стефан Дюжаррик, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Турция
ООН приветствовала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины

ООН приветствовала проведение переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 28 мая – РИА Новости. ООН приветствует любые усилия по завершению украинского кризиса, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о предложении РФ провести следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.
"Мы приветствуем любые усилия, которые приведут к прекращению этого конфликта в соответствии с международным правом, в соответствии с уставом ООН, в соответствии со всеми соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
На вопрос о том, просила ли РФ участие представителей ООН в соответствующей встрече, Дюжаррик ответил: "Я не в курсе каких-либо запросов в ООН, но я проверю".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду анонсировал, что следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп
Вчера, 19:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулСтефан ДюжаррикООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Турция
 
 
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