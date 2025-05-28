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ООН приветствовала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины

ООН приветствовала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025

ООН приветствовала анонсированный второй раунд переговоров России и Украины

ООН приветствует любые усилия по завершению украинского кризиса, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:56:00+03:00

2025-05-28T19:56:00+03:00

2025-05-28T20:32:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ООН, 28 мая – РИА Новости. ООН приветствует любые усилия по завершению украинского кризиса, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости о предложении РФ провести следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле."Мы приветствуем любые усилия, которые приведут к прекращению этого конфликта в соответствии с международным правом, в соответствии с уставом ООН, в соответствии со всеми соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.На вопрос о том, просила ли РФ участие представителей ООН в соответствующей встрече, Дюжаррик ответил: "Я не в курсе каких-либо запросов в ООН, но я проверю".Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду анонсировал, что следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.

https://ria.ru/20250528/tramp-2019647909.html

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