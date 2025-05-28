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Стала известна причина "хлопков", прозвучавших в Омске прошедшей ночью - РИА Новости, 28.05.2025
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16:59 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/omsk-2019598248.html
Стала известна причина "хлопков", прозвучавших в Омске прошедшей ночью
Стала известна причина "хлопков", прозвучавших в Омске прошедшей ночью - РИА Новости, 28.05.2025
Стала известна причина "хлопков", прозвучавших в Омске прошедшей ночью
Причиной громких хлопков, прозвучавших в Омске в ночь на среду, стали испытания самоходных артиллерийских установок, подтвердили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:59:00+03:00
2025-05-28T16:59:00+03:00
омск
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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безопасность
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ОМСК, 28 мая - РИА Новости. Причиной громких хлопков, прозвучавших в Омске в ночь на среду, стали испытания самоходных артиллерийских установок, подтвердили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. В ночь на среду омичи начали сообщать в соцсетях о громких "хлопках". При этом в группе администрации Пушкинского сельского поселения Омска в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что в рамках выполнения гособоронзаказа по ремонту самоходных артиллерийских установок "будут проводиться испытания стрельбой (гидровыстрел)". В пресс-службе губернатора и правительства Омской области РИА Новости подтвердили, что причиной "хлопков" были соответствующие испытания. "Да, иных источников звуков, которые могли быть сотрудниками полиции и МЧС обнаружены, не было", – ответили в пресс-службе. Ранее по распоряжению губернатора по всем указанным адресам были направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования. По словам губернатора, проверка никаких проблемных моментов и ЧС не выявила.
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омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество, безопасность
Омск, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Общество, Безопасность
Стала известна причина "хлопков", прозвучавших в Омске прошедшей ночью

Жители Омска в ночь на среду услышали хлопки из-за испытания артустановок

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкНочной Омск
Ночной Омск - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 28 мая - РИА Новости. Причиной громких хлопков, прозвучавших в Омске в ночь на среду, стали испытания самоходных артиллерийских установок, подтвердили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
В ночь на среду омичи начали сообщать в соцсетях о громких "хлопках".
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При этом в группе администрации Пушкинского сельского поселения Омска в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что в рамках выполнения гособоронзаказа по ремонту самоходных артиллерийских установок "будут проводиться испытания стрельбой (гидровыстрел)".
В пресс-службе губернатора и правительства Омской области РИА Новости подтвердили, что причиной "хлопков" были соответствующие испытания. "Да, иных источников звуков, которые могли быть сотрудниками полиции и МЧС обнаружены, не было", – ответили в пресс-службе.
Ранее по распоряжению губернатора по всем указанным адресам были направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования. По словам губернатора, проверка никаких проблемных моментов и ЧС не выявила.
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ОмскОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияОбществоБезопасность
 
 
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