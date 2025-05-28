Mirror узнала, когда США сняли ограничения на удары вглубь России
Mirror: США сняли ограничения на удары ракетами вглубь России при Байдене
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США еще при экс-президенте Джо Байдене сняли ограничения на удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, поэтому любое аналогичное решение нынешнего американского лидера Дональда Трампа будет символическим, сообщает газета Mirror со ссылкой на источники на Украине.
Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников в статье своего корреспондента из Вашингтона утверждало, что Трамп якобы рассматривает возможность снятия ограничений на использование Украиной американского оружия, которые действовали при его предшественнике Джо Байдене.
"Украина получила официальное разрешение наносить удары по российским военным целям значительно раньше, при этом Америка предупредила, что они должны быть обдуманными. Фактически это означает, что снятие Трампом любого запрета на применение оружия будет чисто символическим, так как они уже были сняты администрацией Байдена", - говорится в материале издания.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Ранее в Кремле заявили, что, если решение о снятии ограничений на дальнобойное оружие было принято Европой, это сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации.