Белоусов рассказал, как повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности
Белоусов призвал поддерживать войска и силы ОДКБ в высокой степени готовности
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости поддержания Коллективных войск и сил Организации Договора о коллективной безопасности в высокой степени готовности.
"Для этого важно не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки. Учитывать в процессе обучения войск и органов военного управления российский опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции", - отметил Белоусов, выступая в среду на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
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По его словам, необходимо активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств.
Он также выразил уверенность, что решение этих задач повысит эффективность деятельности ОДКБ в сфере безопасности, обеспечит устойчивый рост её авторитета.
Перед началом заседания министры обороны стран - участниц ОДКБ возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке. Участники церемонии минутой молчания почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.
На полях заседания глава российского военного ведомства провёл ряд двусторонних встреч с коллегами из стран ОДКБ.
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