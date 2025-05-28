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Белоусов рассказал, как повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности - РИА Новости, 28.05.2025
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10:24 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/odkb-2019498164.html
Белоусов рассказал, как повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности
Белоусов рассказал, как повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности - РИА Новости, 28.05.2025
Белоусов рассказал, как повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости поддержания Коллективных войск и сил Организации Договора о коллективной безопасности в высокой... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:24:00+03:00
2025-05-28T10:24:00+03:00
россия
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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости поддержания Коллективных войск и сил Организации Договора о коллективной безопасности в высокой степени готовности. "Для этого важно не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки. Учитывать в процессе обучения войск и органов военного управления российский опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции", - отметил Белоусов, выступая в среду на заседании Совета министров обороны ОДКБ. По его словам, необходимо активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств. "Это позволит укрепить наше внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. Также важно углублять сотрудничество Организации с другими международными интеграционными объединениями, в первую очередь с СНГ и ШОС", - подчеркнул министр обороны РФ. Он также выразил уверенность, что решение этих задач повысит эффективность деятельности ОДКБ в сфере безопасности, обеспечит устойчивый рост её авторитета. Перед началом заседания министры обороны стран - участниц ОДКБ возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке. Участники церемонии минутой молчания почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны. На полях заседания глава российского военного ведомства провёл ряд двусторонних встреч с коллегами из стран ОДКБ.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989466839.html
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россия, бишкек, андрей белоусов, одкб, снг, шос, безопасность
Россия, Бишкек, Андрей Белоусов, ОДКБ, СНГ, ШОС, Безопасность
Белоусов рассказал, как повысить эффективность ОДКБ в сфере безопасности

Белоусов призвал поддерживать войска и силы ОДКБ в высокой степени готовности

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости поддержания Коллективных войск и сил Организации Договора о коллективной безопасности в высокой степени готовности.
"Для этого важно не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки. Учитывать в процессе обучения войск и органов военного управления российский опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции", - отметил Белоусов, выступая в среду на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
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По его словам, необходимо активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств.
"Это позволит укрепить наше внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. Также важно углублять сотрудничество Организации с другими международными интеграционными объединениями, в первую очередь с СНГ и ШОС", - подчеркнул министр обороны РФ.
Он также выразил уверенность, что решение этих задач повысит эффективность деятельности ОДКБ в сфере безопасности, обеспечит устойчивый рост её авторитета.
Перед началом заседания министры обороны стран - участниц ОДКБ возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке. Участники церемонии минутой молчания почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.
На полях заседания глава российского военного ведомства провёл ряд двусторонних встреч с коллегами из стран ОДКБ.
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