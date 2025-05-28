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Белоусов оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ - РИА Новости, 28.05.2025
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09:55 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/odkb-2019491916.html
Белоусов оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Белоусов оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ - РИА Новости, 28.05.2025
Белоусов оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остаётся напряжённой, Запад продолжает попытки нанести России... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:55:00+03:00
2025-05-28T09:55:00+03:00
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БИШКЕК, 28 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остаётся напряжённой, Запад продолжает попытки нанести России стратегическое поражение. "Военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ остаётся напряжённой. Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны организации", - сказал Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке. Кроме того, по его словам, в зоне ответственности ОДКБ сохраняются террористические угрозы, "в первую очередь они исходят из Афганистана". Министр обороны РФ отметил, что "в Восточноевропейском регионе страны НАТО используют украинский кризис как предлог для наращивания присутствия в Восточной и Центральной Европе, а также в государствах Балтии". "С февраля 2022 года численность коалиционных сил на "восточном фланге" блока увеличена в 2,5 раза - до 34,2 тысячи человек", - добавил Белоусов.
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Россия, Бишкек, Андрей Белоусов, ОДКБ, НАТО, В мире
Белоусов оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ

Белоусов назвал обстановку в зоне ответственности ОДКБ напряжённой

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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БИШКЕК, 28 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остаётся напряжённой, Запад продолжает попытки нанести России стратегическое поражение.
"Военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ остаётся напряжённой. Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны организации", - сказал Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке.
Кроме того, по его словам, в зоне ответственности ОДКБ сохраняются террористические угрозы, "в первую очередь они исходят из Афганистана".
Министр обороны РФ отметил, что "в Восточноевропейском регионе страны НАТО используют украинский кризис как предлог для наращивания присутствия в Восточной и Центральной Европе, а также в государствах Балтии".
"С февраля 2022 года численность коалиционных сил на "восточном фланге" блока увеличена в 2,5 раза - до 34,2 тысячи человек", - добавил Белоусов.
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РоссияБишкекАндрей БелоусовОДКБНАТОВ мире
 
 
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