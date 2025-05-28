https://ria.ru/20250528/odkb-2019491916.html

Белоусов оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ

Белоусов оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ - РИА Новости, 28.05.2025

Белоусов оценил обстановку в зоне ответственности ОДКБ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остаётся напряжённой, Запад продолжает попытки нанести России... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:55:00+03:00

2025-05-28T09:55:00+03:00

2025-05-28T09:55:00+03:00

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БИШКЕК, 28 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остаётся напряжённой, Запад продолжает попытки нанести России стратегическое поражение. "Военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ остаётся напряжённой. Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны организации", - сказал Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке. Кроме того, по его словам, в зоне ответственности ОДКБ сохраняются террористические угрозы, "в первую очередь они исходят из Афганистана". Министр обороны РФ отметил, что "в Восточноевропейском регионе страны НАТО используют украинский кризис как предлог для наращивания присутствия в Восточной и Центральной Европе, а также в государствах Балтии". "С февраля 2022 года численность коалиционных сил на "восточном фланге" блока увеличена в 2,5 раза - до 34,2 тысячи человек", - добавил Белоусов.

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Ольга Фомченкова

россия, бишкек, андрей белоусов, одкб, нато, в мире