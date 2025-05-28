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Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.05.2025
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:21:00+03:00
2025-05-28T00:21:00+03:00
2025-05-28T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 24 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. За предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 24 снаряда по территории ДНР