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Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/obmen-2019543599.html
Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной
Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав пленных со стороны Украины говорит "сам за себя". РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:35:00+03:00
2025-05-28T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав пленных со стороны Украины говорит "сам за себя". "Комментировать здесь нечего, цифры говорят сами за себя", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в состав 1 тысячи обменянных пленных со стороны Украины вошли не только военные, но и украинские граждане, осужденные за измену Родине, а также пленные жители Курской области. Песков также отметил, что президент РФ "об этом знает". С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019049707.html
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россия, украина, курская область, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной

Песков: состав пленных со стороны Украины для обмена с РФ говорит сам за себя

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОбмен пленными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Обмен пленными между Россией и Украиной
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав пленных со стороны Украины говорит "сам за себя".
"Комментировать здесь нечего, цифры говорят сами за себя", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в состав 1 тысячи обменянных пленных со стороны Украины вошли не только военные, но и украинские граждане, осужденные за измену Родине, а также пленные жители Курской области.
Песков также отметил, что президент РФ "об этом знает".
С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.
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