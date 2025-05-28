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Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной
Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав пленных со стороны Украины говорит "сам за себя". РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:35:00+03:00
2025-05-28T13:35:00+03:00
2025-05-28T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав пленных со стороны Украины говорит "сам за себя". "Комментировать здесь нечего, цифры говорят сами за себя", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в состав 1 тысячи обменянных пленных со стороны Украины вошли не только военные, но и украинские граждане, осужденные за измену Родине, а также пленные жители Курской области. Песков также отметил, что президент РФ "об этом знает". С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019049707.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной
Песков: состав пленных со стороны Украины для обмена с РФ говорит сам за себя