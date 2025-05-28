https://ria.ru/20250528/netanjahu-2019605662.html

Нетаньяху подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

Нетаньяху подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 28.05.2025

Нетаньяху подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в парламенте, впервые подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:20:00+03:00

2025-05-28T17:20:00+03:00

2025-05-28T17:20:00+03:00

в мире

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рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

яхья синвар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в парламенте, впервые подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара. "Многие после событий 7 октября 2023 года говорили, что мы не оправимся после такого удара, но я заявлял, что мы изменим весь регион Ближнего Востока, и это то, что мы сделали. За 600 дней войны, мы изменили Ближний Восток, оттеснили радикалов с наших территорий, зашли в сектор Газа, ликвидировали десятки тысяч боевиков, ликвидировали (Мухаммеда) Дейфа, Яхью Синвара и Мухаммеда Синвара, уничтожили множество объектов инфраструктуры террористов, взяли под контроль периметр сектора, филадельфийский коридор, КПП Рафах и ось Мораг", - заявил Нетаньяху, говоря о военных достижениях Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая сообщила об атаке на подземный командный центр палестинского движения ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan сразу после заявления военных сообщила, что целью атаки был Мухаммед Синвар - глава военного крыла движения и брат бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года на юге сектора.

https://ria.ru/20250526/hamas-2019171334.html

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ближний восток

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в мире, израиль, ближний восток, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году