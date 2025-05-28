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Землетрясение в Нефтегорске 28 мая 1995 года

Землетрясение в Нефтегорске 28 мая 1995 года - РИА Новости, 28.05.2025

Землетрясение в Нефтегорске 28 мая 1995 года

28 мая 1995 года в 1 час 4 минуты по местному времени на северо-восточном побережье острова Сахалин произошел подземный толчок. В эпицентре сила толчков, по... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:51:00+03:00

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28 мая 1995 года в 1 час 4 минуты по местному времени на северо-восточном побережье острова Сахалин произошел подземный толчок. В эпицентре сила толчков, по разным оценкам, достигала 8-10 баллов. Землетрясение на Сахалине стало самым разрушительным на территории России за последние 100 лет. От подземных толчков пострадал север острова и прилегающая к нему часть материка: город Оха (6-7 баллов), поселки Сабо, Тунгор (7 баллов), Ноглики, Москальво, Колендо (5 баллов), Эхаби, Восточный 1, Некрасовка (5-6 баллов). Но наиболее тяжелые последствия землетрясение вызвало в городе Нефтегорске, который находился в 25-30 километрах западнее эпицентра главного толчка. Поселок был расположен в 98 километрах южнее Охи. Его строительство началось в 1964 году, до 1970 года поселок назывался Восток. Был заселен преимущественно нефтяниками и их семьями. За 30 лет в нем было построено 22 дома, 17 из которых – пятиподъездные панельные пятиэтажки, несколько двухэтажных кирпичных домов, четыре детских сада, школа, больница и другие сооружения. На момент катастрофы в поселке проживало 3197 человек. Землетрясение в Нефтегорске длилось всего 17 секунд, однако за это время подземные толчки разрушили поселок практически до основания. Пятиэтажки, которые не были предназначены для сейсмоопасных районов, не выдержали удара стихии и сложились словно карточные домики. Фасады домов, рассчитанных на 6-7-балльные сейсмические воздействия, устояли, но здания стали абсолютно непригодными для жилья. Основная часть жителей поселка или погибла, даже не успев осознать происшедшее, или оказалась заживо погребенной под руинами. Некоторые, кто еще не заснул или быстро оценил ситуацию, сумели выжить, успев выпрыгнуть из окон. Хотя и тут их могли накрыть падающие бетонные плиты. 25 мая для выпускников нефтегорской школы прозвенел последний звонок, накануне землетрясения они собрались в кафе отметить это событие – из 26 выпускников в живых остались лишь девять человек.О трагедии до утра в стране и островной области никто не знал. Были нарушены коммуникации: выведены из строя 300 километров линий связи и 200 километров линий электропередачи, разрушены мосты на дороге Нефтегорск – Оха и значительные участки дорог. Была повреждена нефтяная инфраструктура: 45 километров нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре, 11 нефтеперекачивающих станций, 230 эксплуатационных скважин.Поселок остался без медицинской помощи. Во время землетрясения была полностью разрушена больница, погибли 30 врачей и медсестер.Распоряжением правительства РФ от 28 мая 1995 года организация работ в районе землетрясения была возложена на Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством Сергея Шойгу. К приезду спасателей часть жителей удалось достать из-под завалов силами тех, кто не пострадал. В организованном порядке аварийно-спасательные работы в Нефтегорске начались в 12 часов 28 мая. К этому времени в район бедствия прибыли 59 спасателей Хабаровской, Сахалинской, Камчатской, Владивостокской поисково-спасательных служб (в дальнейшем переименованные в региональный отряд и филиалы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России), а также сводные мобильные отряды соединений войск гражданской обороны Дальневосточного и Забайкальского региональных центров МЧС России. Позже к ним присоединились спасатели Сибири и Центроспаса МЧС России. Ядром группировки, осуществлявшей аварийно-спасательные работы, стали подразделения центрального подчинения МЧС России (37%). Всего к 30 мая группировка сил и средств была доведена до 1642 человек, в том числе 685 профессиональных спасателей, 190 единиц наземной техники и 40 единиц воздушного транспорта (25 самолетов и 15 вертолетов). Именно при ликвидации последствий нефтегорского землетрясения спасателями впервые в истории спасательного дела был применен "час тишины" продолжительностью около часа и периодичностью до четырех раз в сутки, когда останавливалась тяжелая техника, механизмы, прекращались переговоры, чтобы услышать выживших под завалами людей. Впоследствии практика "часа тишины" стала международной при разборе завалов, образовавшихся в результате техногенных и природных катастроф.В ходе поисково-спасательных работ из оказавшихся под развалинами 2364 человек живыми извлекли 406, из которых 37 умерли в лечебных учреждениях и на этапах эвакуации, 138 тяжело и долго болели, 42 остались инвалидами. Погибло 62,5% всего населения (2040 человек), в том числе 268 детей.Около двухсот пострадавших были эвакуированы в Москву, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, осуществлены экстренные меры по первоочередному жизнеобеспечению жителей поселка. Самолетами МЧС России было доставлено 60 тонн гуманитарного груза для нефтегорцев. За проявленный высокий профессионализм при проведении аварийно-спасательных работ в Нефтегорске около 30 участников были награждены орденами и медалями.Катастрофа нанесла огромный ущерб экономике Сахалинской области, в первую очередь, нефтегазовым предприятиям "Сахалинморнефтегаза". Ущерб превысил более 600 миллиардов рублей в ценах 1995 года. Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать. В том же году осенью после рекультивации поселок был полностью ликвидирован.В 1997 году на месте разрушенного поселка появились надгробные плиты и мемориальный комплекс. Плиты лежат на площадках, где стояли 17 пятиэтажек, а мемориал – на том месте, где проходил бал школьников, посвященный последнему звонку. Он представляет собой композицию из памятной стены полукруглой формы, четырехсторонней арки с установленной под ней четырехсторонней прямоугольной тумбой. На передней части стены находятся 17 ниш, в которых расположены фамилии погибших нефтегорцев в алфавитном порядке. На тумбе по всем сторонам размещены керамические панели, обрамленные черной металлической рамкой с напечатанным изображением Нефтегорска до и после землетрясения. В конце 2023 года был завершен капитальный ремонт мемориального комплекса. Каждый год 28 мая люди приходят к месту трагедии почтить память погибших.28 мая 2000 года, в день пятилетия со дня трагедии, памятник погибшим был установлен на привокзальной площади в городе Южно-Сахалинске. В 2001 году в Охе был построен храм преподобного Сергия Радонежского в память о погибших и выживших в землетрясении в Нефтегорске. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, нефтегорск, происшествия, землетрясение