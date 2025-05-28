https://ria.ru/20250528/nauka-2019350036.html

Томские ученые начали испытывать биодизель на российских двигателях

Томские ученые начали испытывать биодизель на российских двигателях - РИА Новости, 28.05.2025

Томские ученые начали испытывать биодизель на российских двигателях

Пилотный стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива запустили ученые-энергетики ТПУ. Это оборудование впервые в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:00:00+03:00

2025-05-28T09:00:00+03:00

2025-05-28T09:00:00+03:00

наука

наука

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томский политехнический университет

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топливо

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Пилотный стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива запустили ученые-энергетики ТПУ. Это оборудование впервые в России позволит проводить трехступенчатые исследования топлива как для легкового, так и для грузового транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Исследователи лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета (ТПУ) разработали комплекс для испытаний двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на базе установки "КРОН-КС-276". Комплекс имеет модульную структуру и состоит из шести модулей: нагрузочного блока, модуля топливоподачи и датчиков, блока охлаждения, модуля двигателя внутреннего сгорания, щита управления и пульта управления.Стенд оснащен механическим типом системы управления. Диапазон частоты вращения коленчатого вала может достигать трех тысяч оборотов в минуту, а развиваемая мощность – 210 кВт. Масса установки – больше 10 тонн. Система полностью автоматизирована.Ученые будут испытывать в комплексе опытные образцы альтернативного жидкого топлива, произведенного в ТПУ и в других исследовательских центрах, сообщил младший научный сотрудник лаборатории тепломассопереноса ТПУ Александр Ашихмин."В режиме реального времени можно будет отслеживать такие характеристики работы двигателя, как его эффективная мощность, общий эффективный расход топлива, крутящий момент и частота вращения коленчатого вала, давление и температура смазочного масла на входе и выходе из двигателя, температура охлаждающей жидкости на входе и выходе из дизеля, температура воды в наружном контуре и многое другое", — рассказал он.По словам ученых, на установке можно моделировать работу двигателей в разных режимах – холостого хода с постепенным повышением оборотов, запуска и остановки двигателя на холостом ходу и имитации работы двигателя в смешанном цикле с нагрузкой. Это позволит испытать работу двигателя на альтернативном жидком топливе в условиях работы дизель-генераторов и транспорта, считают исследователи.По словам ученых, преимуществом разработанного комплекса является его универсальность, малая энергоемкость, автоматизированный процесс работы и простота обслуживания. Стенд может работать с дизельными двигателями, применяемыми и на грузовом, и на легковом транспорте."Исследования на стенде помогут сделать вывод, соответствуют ли опытные образцы по энергетическим, экологическим, технико-экономическим и эксплуатационным показателям действующим и перспективным дизельным ДВС. Таким образом, на сегодняшний день в Томском политехе действует вся технологическая цепочка создания новых топлив – от синтеза и лабораторных исследований отдельных капель такого топлива до проверки образцов на пилотных установках", - сообщил руководитель лаборатории тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.В ближайших планах ученых – разработать стандарт по проведению испытаний альтернативных жидких топлив на двигательных установках наземного и водного транспорта.Исследования проводятся в рамках проекта "Приоритет-2030" при поддержке Минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20231204/nauka-1913181516.html

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наука, университетская наука, россия, томский политехнический университет, томск, физика, топливо, российские инновации, технологическое лидерство