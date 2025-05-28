Томские ученые начали испытывать биодизель на российских двигателях
© Фото предоставлено ТПУСтенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Пилотный стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива запустили ученые-энергетики ТПУ. Это оборудование впервые в России позволит проводить трехступенчатые исследования топлива как для легкового, так и для грузового транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Исследователи лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета (ТПУ) разработали комплекс для испытаний двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на базе установки "КРОН-КС-276". Комплекс имеет модульную структуру и состоит из шести модулей: нагрузочного блока, модуля топливоподачи и датчиков, блока охлаждения, модуля двигателя внутреннего сгорания, щита управления и пульта управления.
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Стенд оснащен механическим типом системы управления. Диапазон частоты вращения коленчатого вала может достигать трех тысяч оборотов в минуту, а развиваемая мощность – 210 кВт. Масса установки – больше 10 тонн. Система полностью автоматизирована.
Ученые будут испытывать в комплексе опытные образцы альтернативного жидкого топлива, произведенного в ТПУ и в других исследовательских центрах, сообщил младший научный сотрудник лаборатории тепломассопереноса ТПУ Александр Ашихмин.
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"В режиме реального времени можно будет отслеживать такие характеристики работы двигателя, как его эффективная мощность, общий эффективный расход топлива, крутящий момент и частота вращения коленчатого вала, давление и температура смазочного масла на входе и выходе из двигателя, температура охлаждающей жидкости на входе и выходе из дизеля, температура воды в наружном контуре и многое другое", — рассказал он.
© Фото предоставлено ТПУСтенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
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© Фото предоставлено ТПУСтенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
2 из 6
© Фото предоставлено ТПУСтенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
3 из 6
© Фото предоставлено ТПУСтенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
4 из 6
© Фото предоставлено ТПУСтенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
5 из 6
© Фото предоставлено ТПУСтенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
6 из 6
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
1 из 6
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
2 из 6
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
3 из 6
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
4 из 6
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
5 из 6
Стенд с двигателем внутреннего сгорания для испытаний альтернативного жидкого топлива
© Фото предоставлено ТПУ
6 из 6
По словам ученых, на установке можно моделировать работу двигателей в разных режимах – холостого хода с постепенным повышением оборотов, запуска и остановки двигателя на холостом ходу и имитации работы двигателя в смешанном цикле с нагрузкой. Это позволит испытать работу двигателя на альтернативном жидком топливе в условиях работы дизель-генераторов и транспорта, считают исследователи.
По словам ученых, преимуществом разработанного комплекса является его универсальность, малая энергоемкость, автоматизированный процесс работы и простота обслуживания. Стенд может работать с дизельными двигателями, применяемыми и на грузовом, и на легковом транспорте.
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"Исследования на стенде помогут сделать вывод, соответствуют ли опытные образцы по энергетическим, экологическим, технико-экономическим и эксплуатационным показателям действующим и перспективным дизельным ДВС. Таким образом, на сегодняшний день в Томском политехе действует вся технологическая цепочка создания новых топлив – от синтеза и лабораторных исследований отдельных капель такого топлива до проверки образцов на пилотных установках", - сообщил руководитель лаборатории тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.
В ближайших планах ученых – разработать стандарт по проведению испытаний альтернативных жидких топлив на двигательных установках наземного и водного транспорта.
Исследования проводятся в рамках проекта "Приоритет-2030" при поддержке Минобрнауки РФ.