"Ключевой фланг": на Западе раскрыли коварный план НАТО против России
Telegraph: НАТО продолжает наращивание сил в Арктике
© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие в Арктике, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.
"Арктика быстро становится зоной пристального внимания геополитической конкуренции и ключевым флангом обороны НАТО. Мы должны принять меры для сдерживания внешних угроз", — сказал он в интервью изданию.
В материале отмечается, что НАТО активизировала военное сотрудничество между Великобританией и Норвегией. В учениях альянса в начале этого месяца приняли участие военно-морские силы обеих стран. В Осло политики предложили 12-летний план по увеличению расходов на оборону и закупили новые технологии борьбы с беспилотниками и подводными лодками.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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