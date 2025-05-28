https://ria.ru/20250528/nato-2019584124.html

"Ключевой фланг": на Западе раскрыли коварный план НАТО против России

"Ключевой фланг": на Западе раскрыли коварный план НАТО против России - РИА Новости, 28.05.2025

"Ключевой фланг": на Западе раскрыли коварный план НАТО против России

Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие в Арктике, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на заявление министра... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:10:00+03:00

2025-05-28T16:10:00+03:00

2025-05-28T17:48:00+03:00

в мире

москва

великобритания

арктика

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697312_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e0112cc55adff1105fd563da3c47181b.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие в Арктике, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми."Арктика быстро становится зоной пристального внимания геополитической конкуренции и ключевым флангом обороны НАТО. Мы должны принять меры для сдерживания внешних угроз", — сказал он в интервью изданию.В материале отмечается, что НАТО активизировала военное сотрудничество между Великобританией и Норвегией. В учениях альянса в начале этого месяца приняли участие военно-морские силы обеих стран. В Осло политики предложили 12-летний план по увеличению расходов на оборону и закупили новые технологии борьбы с беспилотниками и подводными лодками.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250527/nato-2019359894.html

https://ria.ru/20250527/zakharova--2019342670.html

москва

великобритания

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, великобритания, арктика, нато