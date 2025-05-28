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Нарышкин: репрессии против здравомыслящих политиков в Европе усиливаются - РИА Новости, 28.05.2025
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11:32 28.05.2025 (обновлено: 11:33 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/naryshkin-2019516123.html
Нарышкин: репрессии против здравомыслящих политиков в Европе усиливаются
Нарышкин: репрессии против здравомыслящих политиков в Европе усиливаются - РИА Новости, 28.05.2025
Нарышкин: репрессии против здравомыслящих политиков в Европе усиливаются
Голоса здравомыслящих политиков в Европе, не согласных с курсом на ее милитаризацию, звучат все громче, но и репрессии против них усиливаются, заявил директор... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:32:00+03:00
2025-05-28T11:33:00+03:00
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румыния
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Голоса здравомыслящих политиков в Европе, не согласных с курсом на ее милитаризацию, звучат все громче, но и репрессии против них усиливаются, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Европа сейчас вооружается, население ее стран убеждают в необходимости милитаризации, пугая мнимой "угрозой с Востока", - сказал Нарышкин в среду на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Опасность такого курса для всего континента, кстати, понимают и здравомыслящие политики в Европе", - добавил Нарышкин. Их голоса становятся все громче, но и репрессии в отношении них усиливаются, подчеркнул директор СВР. "Об этом, в частности, свидетельствует кризисная ситуация вокруг президентских выборов в Румынии, гонения на "Национальное объединение" во Франции и "Альтернативу для Германии" в Федеративной Республике Германия", - отметил Нарышкин. Форум по безопасности проходит 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20250422/evrop-2012566376.html
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европа, россия, румыния, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Европа, Россия, Румыния, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Нарышкин: репрессии против здравомыслящих политиков в Европе усиливаются

Нарышкин: репрессии против не согласных с милитаризацией ЕС усиливаются

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Голоса здравомыслящих политиков в Европе, не согласных с курсом на ее милитаризацию, звучат все громче, но и репрессии против них усиливаются, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Европа сейчас вооружается, население ее стран убеждают в необходимости милитаризации, пугая мнимой "угрозой с Востока", - сказал Нарышкин в среду на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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"Опасность такого курса для всего континента, кстати, понимают и здравомыслящие политики в Европе", - добавил Нарышкин.
Их голоса становятся все громче, но и репрессии в отношении них усиливаются, подчеркнул директор СВР.
"Об этом, в частности, свидетельствует кризисная ситуация вокруг президентских выборов в Румынии, гонения на "Национальное объединение" во Франции и "Альтернативу для Германии" в Федеративной Республике Германия", - отметил Нарышкин.
Форум по безопасности проходит 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия".
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