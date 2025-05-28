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Нарышкин: европейские власти действуют, как Гитлер перед Второй мировой - РИА Новости, 28.05.2025
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11:27 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/naryshkin-2019514643.html
Нарышкин: европейские власти действуют, как Гитлер перед Второй мировой
Нарышкин: европейские власти действуют, как Гитлер перед Второй мировой - РИА Новости, 28.05.2025
Нарышкин: европейские власти действуют, как Гитлер перед Второй мировой
Руководство Евросоюза сегодня действует так же, как главарь нацисткой Германии Адольф Гитлер перед началом Второй мировой войны, заявил в среду директор Службы... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:27:00+03:00
2025-05-28T11:27:00+03:00
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германия
европа
адольф гитлер
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Руководство Евросоюза сегодня действует так же, как главарь нацисткой Германии Адольф Гитлер перед началом Второй мировой войны, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Руководство Европейского Союза и ведущих европейских стран сегодня, к сожалению, продолжает действовать в духе неоколониальной инерции. Яркое проявление этого - украинский кризис. Европа упорствует в попытках использовать Украину в качестве тарана против России и одновременно вооружается сама", - сказал Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Европейских граждан убеждают в необходимости милитаризации, пугая их мнимой угрозой с Востока. Кстати, в схожей логике действовал и Гитлер накануне Второй мировой войны", - добавил он
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россия, германия, европа, адольф гитлер, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Германия, Европа, Адольф Гитлер, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Нарышкин: европейские власти действуют, как Гитлер перед Второй мировой

Нарышкин: руководство ЕС продолжает действовать в духе неоколониальной инерции

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Руководство Евросоюза сегодня действует так же, как главарь нацисткой Германии Адольф Гитлер перед началом Второй мировой войны, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Руководство Европейского Союза и ведущих европейских стран сегодня, к сожалению, продолжает действовать в духе неоколониальной инерции. Яркое проявление этого - украинский кризис. Европа упорствует в попытках использовать Украину в качестве тарана против России и одновременно вооружается сама", - сказал Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Европейских граждан убеждают в необходимости милитаризации, пугая их мнимой угрозой с Востока. Кстати, в схожей логике действовал и Гитлер накануне Второй мировой войны", - добавил он
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Опубликовано предсказание Жириновского о том, что Украина сделает с ЕС
15 февраля, 03:52
 
РоссияГерманияЕвропаАдольф ГитлерСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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