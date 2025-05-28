https://ria.ru/20250528/naryshkin-2019514643.html

Нарышкин: европейские власти действуют, как Гитлер перед Второй мировой

Нарышкин: европейские власти действуют, как Гитлер перед Второй мировой - РИА Новости, 28.05.2025

Нарышкин: европейские власти действуют, как Гитлер перед Второй мировой

Руководство Евросоюза сегодня действует так же, как главарь нацисткой Германии Адольф Гитлер перед началом Второй мировой войны, заявил в среду директор Службы... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:27:00+03:00

2025-05-28T11:27:00+03:00

2025-05-28T11:27:00+03:00

россия

германия

европа

адольф гитлер

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Руководство Евросоюза сегодня действует так же, как главарь нацисткой Германии Адольф Гитлер перед началом Второй мировой войны, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Руководство Европейского Союза и ведущих европейских стран сегодня, к сожалению, продолжает действовать в духе неоколониальной инерции. Яркое проявление этого - украинский кризис. Европа упорствует в попытках использовать Украину в качестве тарана против России и одновременно вооружается сама", - сказал Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Европейских граждан убеждают в необходимости милитаризации, пугая их мнимой угрозой с Востока. Кстати, в схожей логике действовал и Гитлер накануне Второй мировой войны", - добавил он

https://ria.ru/20250215/zhirinovskij-1999517608.html

россия

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россия, германия, европа, адольф гитлер, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире