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"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией - РИА Новости, 28.05.2025
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01:59 28.05.2025 (обновлено: 10:59 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/narod-2019459066.html
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией - РИА Новости, 28.05.2025
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией
Польша забыла, что обязана России существованием, поэтому попала под влияние воинственных настроений в Европе, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:59:00+03:00
2025-05-28T10:59:00+03:00
польша
варшава
россия
нато
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
украина
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Польша забыла, что обязана России существованием, поэтому попала под влияние воинственных настроений в Европе, пишет Myśl Polska."Если бы не Красная Армия, то мы, как нация, вероятно, перестали бы существовать. Нас бы убили так, как планировали нацисты. В этом также принимала участие 14-я дивизия СС Галитчина, состоящая из украинцев", — указано в статье.В материале упоминается, что эта же дивизия подавляла восстание в Словакии в 1944 году, народ это помнит и поэтому правительство всеми силами старается отмежеваться от поддержки киевского режима."Оба кандидата на президентских выборах Польши имеют значительные заслуги в создании новой современной идеологии, опуская исторические факты освобождения Польши. Это необходимо для реализации намерений Запада. В настоящее время Евросоюз и НАТО, трансформируются в коалицию стран, подталкивающих к войне с Россией", — заключило издание.Отношения двух стран значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки ее дипломатов и консульских работников в ответ на такие же меры восточноевропейского государства. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250525/rossiya-2018984397.html
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польша, варшава, россия, нато, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), украина
Польша, Варшава, Россия, НАТО, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), Украина
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией

Myśl Polska: если бы не Красная Армия, поляков как нации бы не существовало

© Getty Images / NurPhotoВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / NurPhoto
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Польша забыла, что обязана России существованием, поэтому попала под влияние воинственных настроений в Европе, пишет Myśl Polska.
"Если бы не Красная Армия, то мы, как нация, вероятно, перестали бы существовать. Нас бы убили так, как планировали нацисты. В этом также принимала участие 14-я дивизия СС Галитчина, состоящая из украинцев", — указано в статье.
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В материале упоминается, что эта же дивизия подавляла восстание в Словакии в 1944 году, народ это помнит и поэтому правительство всеми силами старается отмежеваться от поддержки киевского режима.
"Оба кандидата на президентских выборах Польши имеют значительные заслуги в создании новой современной идеологии, опуская исторические факты освобождения Польши. Это необходимо для реализации намерений Запада. В настоящее время Евросоюз и НАТО, трансформируются в коалицию стран, подталкивающих к войне с Россией", — заключило издание.

В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий- 29,54 процента голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.

Отношения двух стран значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки ее дипломатов и консульских работников в ответ на такие же меры восточноевропейского государства. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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