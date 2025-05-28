https://ria.ru/20250528/narod-2019459066.html

"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией

"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией - РИА Новости, 28.05.2025

"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией

Польша забыла, что обязана России существованием, поэтому попала под влияние воинственных настроений в Европе, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:59:00+03:00

2025-05-28T01:59:00+03:00

2025-05-28T10:59:00+03:00

польша

варшава

россия

нато

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

украина

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Польша забыла, что обязана России существованием, поэтому попала под влияние воинственных настроений в Европе, пишет Myśl Polska."Если бы не Красная Армия, то мы, как нация, вероятно, перестали бы существовать. Нас бы убили так, как планировали нацисты. В этом также принимала участие 14-я дивизия СС Галитчина, состоящая из украинцев", — указано в статье.В материале упоминается, что эта же дивизия подавляла восстание в Словакии в 1944 году, народ это помнит и поэтому правительство всеми силами старается отмежеваться от поддержки киевского режима."Оба кандидата на президентских выборах Польши имеют значительные заслуги в создании новой современной идеологии, опуская исторические факты освобождения Польши. Это необходимо для реализации намерений Запада. В настоящее время Евросоюз и НАТО, трансформируются в коалицию стран, подталкивающих к войне с Россией", — заключило издание.Отношения двух стран значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки ее дипломатов и консульских работников в ответ на такие же меры восточноевропейского государства. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250525/rossiya-2018984397.html

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

польша

варшава

россия

украина

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польша, варшава, россия, нато, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), украина