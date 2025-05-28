https://ria.ru/20250528/narod-2019459066.html
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией - РИА Новости, 28.05.2025
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией
Польша забыла, что обязана России существованием, поэтому попала под влияние воинственных настроений в Европе, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:59:00+03:00
2025-05-28T01:59:00+03:00
2025-05-28T10:59:00+03:00
польша
варшава
россия
нато
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019505504_0:34:3067:1759_1920x0_80_0_0_b404e57ba7bf8618943b266d232c94e9.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Польша забыла, что обязана России существованием, поэтому попала под влияние воинственных настроений в Европе, пишет Myśl Polska."Если бы не Красная Армия, то мы, как нация, вероятно, перестали бы существовать. Нас бы убили так, как планировали нацисты. В этом также принимала участие 14-я дивизия СС Галитчина, состоящая из украинцев", — указано в статье.В материале упоминается, что эта же дивизия подавляла восстание в Словакии в 1944 году, народ это помнит и поэтому правительство всеми силами старается отмежеваться от поддержки киевского режима."Оба кандидата на президентских выборах Польши имеют значительные заслуги в создании новой современной идеологии, опуская исторические факты освобождения Польши. Это необходимо для реализации намерений Запада. В настоящее время Евросоюз и НАТО, трансформируются в коалицию стран, подталкивающих к войне с Россией", — заключило издание.Отношения двух стран значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки ее дипломатов и консульских работников в ответ на такие же меры восточноевропейского государства. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250525/rossiya-2018984397.html
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
польша
варшава
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019505504_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3c5c3270540dd22be2ce266b4b6baf40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, варшава, россия, нато, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), украина
Польша, Варшава, Россия, НАТО, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), Украина
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией
Myśl Polska: если бы не Красная Армия, поляков как нации бы не существовало
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Польша забыла, что обязана России существованием, поэтому попала под влияние воинственных настроений в Европе, пишет Myśl Polska
.
"Если бы не Красная Армия, то мы, как нация, вероятно, перестали бы существовать. Нас бы убили так, как планировали нацисты. В этом также принимала участие 14-я дивизия СС Галитчина, состоящая из украинцев", — указано в статье.
В материале упоминается, что эта же дивизия подавляла восстание в Словакии в 1944 году, народ это помнит и поэтому правительство всеми силами старается отмежеваться от поддержки киевского режима.
"Оба кандидата на президентских выборах Польши имеют значительные заслуги в создании новой современной идеологии, опуская исторические факты освобождения Польши. Это необходимо для реализации намерений Запада. В настоящее время Евросоюз и НАТО, трансформируются в коалицию стран, подталкивающих к войне с Россией", — заключило издание.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий- 29,54 процента голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.
Отношения двух стран значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки ее дипломатов и консульских работников в ответ на такие же меры восточноевропейского государства. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.