https://ria.ru/20250528/napadenie-2019473023.html

Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.05.2025

Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии

Один из подростков, пострадавших при нападении в Иркутской области, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:00:00+03:00

2025-05-28T07:00:00+03:00

2025-05-28T09:53:00+03:00

происшествия

иркутская область

россия

байкальск

игорь кобзев

следственный комитет россии (ск рф)

убийство подростков в байкальске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019488109_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_909e0e57a0889003201fd11f14942a70.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Один из подростков, пострадавших при нападении в Иркутской области, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства четырех несовершеннолетних и ранения еще четверых их сверстником. "Сотрудники следственного комитета и полиция немедленно выехали на место. Установлено, что нападавший также поджёг дом и погиб. Раненых ребят госпитализировали. Четырнадцатилетний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжёлом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по поручению губернатора в Байкальске создан оперативный штаб. Кроме того, для работы на месте выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. Кроме того, с командой психологов на место отправился главы региональных министерства здравоохранения Андрей Модестов, министерства образования Максим Парфенов, министерства социального развития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева. Также Кобзев сообщил, что подростки с разрешения родителей компанией отмечали день рождения, ни один из них не состоял на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019470439.html

https://ria.ru/20250526/peterburg-2019225163.html

иркутская область

россия

байкальск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область, россия, байкальск, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске