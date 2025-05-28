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Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.05.2025
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07:00 28.05.2025 (обновлено: 09:53 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/napadenie-2019473023.html
Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.05.2025
Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии
Один из подростков, пострадавших при нападении в Иркутской области, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:00:00+03:00
2025-05-28T09:53:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
байкальск
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Один из подростков, пострадавших при нападении в Иркутской области, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства четырех несовершеннолетних и ранения еще четверых их сверстником. "Сотрудники следственного комитета и полиция немедленно выехали на место. Установлено, что нападавший также поджёг дом и погиб. Раненых ребят госпитализировали. Четырнадцатилетний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжёлом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по поручению губернатора в Байкальске создан оперативный штаб. Кроме того, для работы на месте выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. Кроме того, с командой психологов на место отправился главы региональных министерства здравоохранения Андрей Модестов, министерства образования Максим Парфенов, министерства социального развития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева. Также Кобзев сообщил, что подростки с разрешения родителей компанией отмечали день рождения, ни один из них не состоял на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019470439.html
https://ria.ru/20250526/peterburg-2019225163.html
иркутская область
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байкальск
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происшествия, иркутская область, россия, байкальск, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске
Происшествия, Иркутская область, Россия, Байкальск, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в Приангарье подростков тяжело ранен в шею

© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтакте
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Один из подростков, пострадавших при нападении в Иркутской области, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства четырех несовершеннолетних и ранения еще четверых их сверстником.
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В Иркутской области возбудили дело после убийства подростков в СНТ
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"Сотрудники следственного комитета и полиция немедленно выехали на место. Установлено, что нападавший также поджёг дом и погиб. Раненых ребят госпитализировали. Четырнадцатилетний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжёлом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что, по поручению губернатора в Байкальске создан оперативный штаб. Кроме того, для работы на месте выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. Кроме того, с командой психологов на место отправился главы региональных министерства здравоохранения Андрей Модестов, министерства образования Максим Парфенов, министерства социального развития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.
Также Кобзев сообщил, что подростки с разрешения родителей компанией отмечали день рождения, ни один из них не состоял на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних.
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ПроисшествияИркутская областьРоссияБайкальскИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)Убийство подростков в Байкальске
 
 
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