https://ria.ru/20250528/napadenie-2019473023.html
Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.05.2025
Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии
Один из подростков, пострадавших при нападении в Иркутской области, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:00:00+03:00
2025-05-28T07:00:00+03:00
2025-05-28T09:53:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
байкальск
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019488109_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_909e0e57a0889003201fd11f14942a70.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Один из подростков, пострадавших при нападении в Иркутской области, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства четырех несовершеннолетних и ранения еще четверых их сверстником. "Сотрудники следственного комитета и полиция немедленно выехали на место. Установлено, что нападавший также поджёг дом и погиб. Раненых ребят госпитализировали. Четырнадцатилетний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжёлом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по поручению губернатора в Байкальске создан оперативный штаб. Кроме того, для работы на месте выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. Кроме того, с командой психологов на место отправился главы региональных министерства здравоохранения Андрей Модестов, министерства образования Максим Парфенов, министерства социального развития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева. Также Кобзев сообщил, что подростки с разрешения родителей компанией отмечали день рождения, ни один из них не состоял на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019470439.html
https://ria.ru/20250526/peterburg-2019225163.html
иркутская область
россия
байкальск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019488109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_74f293267d2642967156dc2996a18c99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, россия, байкальск, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске
Происшествия, Иркутская область, Россия, Байкальск, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
Один из пострадавших в Приангарье подростков находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в Приангарье подростков тяжело ранен в шею