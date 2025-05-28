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Беженец рассказал о наемниках в Курахово - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html
Беженец рассказал о наемниках в Курахово
Беженец рассказал о наемниках в Курахово - РИА Новости, 28.05.2025
Беженец рассказал о наемниках в Курахово
Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала СВО, рассказал РИА Новости беженец. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:04:00+03:00
2025-05-28T04:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецк
красноармейск
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала СВО, рассказал РИА Новости беженец. "Они (иностранные наемники - ред.) с 2022 года там (в Курахово - ред.) ... Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал", - рассказал собеседник агентства. По словам мужчины, в городе наемники вели себя спокойно, занимаясь рутинными вещами, например, ходили в магазины за продуктами. Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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курахово
донецк
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в мире, курахово, донецк, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецк, Красноармейск
Беженец рассказал о наемниках в Курахово

Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала СВО

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала СВО, рассказал РИА Новости беженец.
"Они (иностранные наемники - ред.) с 2022 года там (в Курахово - ред.) ... Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал", - рассказал собеседник агентства.
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По словам мужчины, в городе наемники вели себя спокойно, занимаясь рутинными вещами, например, ходили в магазины за продуктами.
Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкКрасноармейск
 
 
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