https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html
Беженец рассказал о наемниках в Курахово
Беженец рассказал о наемниках в Курахово - РИА Новости, 28.05.2025
Беженец рассказал о наемниках в Курахово
Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала СВО, рассказал РИА Новости беженец. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:04:00+03:00
2025-05-28T04:04:00+03:00
2025-05-28T04:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала СВО, рассказал РИА Новости беженец. "Они (иностранные наемники - ред.) с 2022 года там (в Курахово - ред.) ... Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал", - рассказал собеседник агентства. По словам мужчины, в городе наемники вели себя спокойно, занимаясь рутинными вещами, например, ходили в магазины за продуктами. Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курахово, донецк, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецк, Красноармейск
Беженец рассказал о наемниках в Курахово
Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала СВО