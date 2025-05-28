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Суд признал приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ, законным - РИА Новости, 28.05.2025
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14:25 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/naemnik-2019557223.html
Суд признал приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ, законным
Суд признал приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ, законным - РИА Новости, 28.05.2025
Суд признал приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ, законным
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 24 года наемнику из Грузии Лаши Чигладзе, участвовавшему в незаконном вторжении в Курскую область... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:25:00+03:00
2025-05-28T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
грузия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 24 года наемнику из Грузии Лаши Чигладзе, участвовавшему в незаконном вторжении в Курскую область и вербовавшему боевиков, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде. Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, 2-й Западный окружной военный суд в марте вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Грузии Лаши Чигладзе (внесен в перечень террористов). Его приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима. По информации ведомства, в 2022 году Чигладзе, "имея русофобские настроения", прибыл на Украину, где вступил в состав наемнического подразделения "Кавказский легион" для участия в военных действиях. В августе 2024 года он незаконно вторгся на территорию Кореновского и Суджанского районов Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан. Кроме того, как уточнили в ГВСУ СК РФ, Чигладзе длительное время занимается вербовкой наемников для их участия в вооруженном конфликте. За свою наемническую и террористическую деятельность он ежемесячно получал от властей Украины не менее 1 тысячи долларов. Чигладзе был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Он признан виновным по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).
https://ria.ru/20250317/naemnik-2005454110.html
https://ria.ru/20250313/sud-2004702850.html
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происшествия, россия, грузия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Грузия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд признал приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ, законным

Апелляционный суд признал законным заочный приговор наёмнику из Грузии Чигладзе

© соцсетиЛаша Чигдадзе
Лаша Чигдадзе - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Лаша Чигдадзе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 24 года наемнику из Грузии Лаши Чигладзе, участвовавшему в незаконном вторжении в Курскую область и вербовавшему боевиков, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.
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Воевавшего за ВСУ грузинского наемника приговорили к 25 годам колонии
17 марта, 11:41
Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, 2-й Западный окружной военный суд в марте вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Грузии Лаши Чигладзе (внесен в перечень террористов). Его приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима.
По информации ведомства, в 2022 году Чигладзе, "имея русофобские настроения", прибыл на Украину, где вступил в состав наемнического подразделения "Кавказский легион" для участия в военных действиях.
В августе 2024 года он незаконно вторгся на территорию Кореновского и Суджанского районов Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан.
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Кроме того, как уточнили в ГВСУ СК РФ, Чигладзе длительное время занимается вербовкой наемников для их участия в вооруженном конфликте.
За свою наемническую и террористическую деятельность он ежемесячно получал от властей Украины не менее 1 тысячи долларов.
Чигладзе был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Он признан виновным по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).
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