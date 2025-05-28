Суд признал приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ, законным
Апелляционный суд признал законным заочный приговор наёмнику из Грузии Чигладзе
© соцсетиЛаша Чигдадзе
© соцсети
Лаша Чигдадзе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 24 года наемнику из Грузии Лаши Чигладзе, участвовавшему в незаконном вторжении в Курскую область и вербовавшему боевиков, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.
Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, 2-й Западный окружной военный суд в марте вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Грузии Лаши Чигладзе (внесен в перечень террористов). Его приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима.
По информации ведомства, в 2022 году Чигладзе, "имея русофобские настроения", прибыл на Украину, где вступил в состав наемнического подразделения "Кавказский легион" для участия в военных действиях.
В августе 2024 года он незаконно вторгся на территорию Кореновского и Суджанского районов Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан.
Кроме того, как уточнили в ГВСУ СК РФ, Чигладзе длительное время занимается вербовкой наемников для их участия в вооруженном конфликте.
За свою наемническую и террористическую деятельность он ежемесячно получал от властей Украины не менее 1 тысячи долларов.
Чигладзе был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Он признан виновным по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).
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