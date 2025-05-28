https://ria.ru/20250528/naemnik-2019557223.html

Суд признал приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ, законным

Суд признал приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ, законным - РИА Новости, 28.05.2025

Суд признал приговор наемнику из Грузии, воевавшему за ВСУ, законным

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 24 года наемнику из Грузии Лаши Чигладзе, участвовавшему в незаконном вторжении в Курскую область... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:25:00+03:00

2025-05-28T14:25:00+03:00

2025-05-28T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

грузия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор в 24 года наемнику из Грузии Лаши Чигладзе, участвовавшему в незаконном вторжении в Курскую область и вербовавшему боевиков, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде. Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, 2-й Западный окружной военный суд в марте вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Грузии Лаши Чигладзе (внесен в перечень террористов). Его приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима. По информации ведомства, в 2022 году Чигладзе, "имея русофобские настроения", прибыл на Украину, где вступил в состав наемнического подразделения "Кавказский легион" для участия в военных действиях. В августе 2024 года он незаконно вторгся на территорию Кореновского и Суджанского районов Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан. Кроме того, как уточнили в ГВСУ СК РФ, Чигладзе длительное время занимается вербовкой наемников для их участия в вооруженном конфликте. За свою наемническую и террористическую деятельность он ежемесячно получал от властей Украины не менее 1 тысячи долларов. Чигладзе был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Он признан виновным по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).

https://ria.ru/20250317/naemnik-2005454110.html

https://ria.ru/20250313/sud-2004702850.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, грузия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)