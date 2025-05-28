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В Москве задержали участников группы, обвиняемых в афере с автосалонами - РИА Новости, 28.05.2025
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14:22 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/mvd-2019556357.html
В Москве задержали участников группы, обвиняемых в афере с автосалонами
В Москве задержали участников группы, обвиняемых в афере с автосалонами - РИА Новости, 28.05.2025
В Москве задержали участников группы, обвиняемых в афере с автосалонами
Участники мошеннической схемы с автосалонами задержаны в Москве, они заключены под стражу, изъято свыше 180 миллионов рублей, сообщила официальный представитель РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:22:00+03:00
2025-05-28T14:22:00+03:00
россия
москва
ирина волк
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Участники мошеннической схемы с автосалонами задержаны в Москве, они заключены под стражу, изъято свыше 180 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали от имени трех крупных автосалонов на юге столицы, которые реализовывали новые и подержанные автомобили различных марок, в том числе премиум-класса. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве совместно с оперативниками из Центрального округа столицы и регионального подразделения ФСБ России по подозрению в мошенничестве под видом предпринимательской деятельности задержали шестерых участников организованной группы", - сообщила Волк. Отмечается, что фигуранты размещали объявления о продаже транспортных средств по выгодной цене на специально созданном сайте, а также на популярных интернет-платформах. Также уточняется, что в офисах автоцентров менеджеры оказывали на клиентов психологическое давление, с целью снижения их бдительности затягивали время сделок, предлагали взять кредит на заведомо невыгодных условиях. При заключении договоров купли-продажи стоимость машин значительно увеличивалась за счет навязанных дополнительных услуг. Нередко приобретенный транспорт был технически неисправен. "В настоящее время полицейскими задержаны участники организованной группы, среди которых руководители и работники автосалонов. На территории московского региона проведено более 20 обысков. Изъято свыше 180 миллионов рублей, бухгалтерская документация, средства связи, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Мероприятия проводились при участии Росгвардии", - добавила официальный представитель МВД РФ. В отношении задержанных возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. Шестеро фигурантов заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.
https://ria.ru/20250513/afera-2016653723.html
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россия, москва, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Москва, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
В Москве задержали участников группы, обвиняемых в афере с автосалонами

МВД: в Москве задержали 6 участников группы, обвиняемых в афере с автосалонами

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Участники мошеннической схемы с автосалонами задержаны в Москве, они заключены под стражу, изъято свыше 180 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду.
По данным правоохранителей, злоумышленники действовали от имени трех крупных автосалонов на юге столицы, которые реализовывали новые и подержанные автомобили различных марок, в том числе премиум-класса.
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"Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве совместно с оперативниками из Центрального округа столицы и регионального подразделения ФСБ России по подозрению в мошенничестве под видом предпринимательской деятельности задержали шестерых участников организованной группы", - сообщила Волк.
Отмечается, что фигуранты размещали объявления о продаже транспортных средств по выгодной цене на специально созданном сайте, а также на популярных интернет-платформах. Также уточняется, что в офисах автоцентров менеджеры оказывали на клиентов психологическое давление, с целью снижения их бдительности затягивали время сделок, предлагали взять кредит на заведомо невыгодных условиях. При заключении договоров купли-продажи стоимость машин значительно увеличивалась за счет навязанных дополнительных услуг. Нередко приобретенный транспорт был технически неисправен.
"В настоящее время полицейскими задержаны участники организованной группы, среди которых руководители и работники автосалонов. На территории московского региона проведено более 20 обысков. Изъято свыше 180 миллионов рублей, бухгалтерская документация, средства связи, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Мероприятия проводились при участии Росгвардии", - добавила официальный представитель МВД РФ.
В отношении задержанных возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. Шестеро фигурантов заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.
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