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Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке валериану - РИА Новости, 28.05.2025
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10:58 28.05.2025 (обновлено: 11:16 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/mvd-2019506281.html
Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке валериану
Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке валериану - РИА Новости, 28.05.2025
Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке валериану
Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке таблетки валерианы, у него изъяли упаковку с препаратом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:58:00+03:00
2025-05-28T11:16:00+03:00
москва
происшествия
ирина волк
светлана акулова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московский зоопарк
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке таблетки валерианы, у него изъяли упаковку с препаратом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. Как позднее рассказала Волк, 43-летний предполагаемый виновник инцидента задержан и доставлен в отдел полиции."По предварительным данным, он бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. Упаковка с препаратом изъята у задержанного и отправлена на исследование", - написала в своем Telegram-канале Волк.В настоящее время причины совершенного устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке
Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
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москва, происшествия, ирина волк, светлана акулова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский зоопарк
Москва, Происшествия, Ирина Волк, Светлана Акулова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московский зоопарк
Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке валериану

МВД: житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке таблетки валерианы

© Фото : Светлана Акулова/TelegramТаблетки, найденные в вольере Московского зоопарка
Таблетки, найденные в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Таблетки, найденные в вольере Московского зоопарка
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке таблетки валерианы, у него изъяли упаковку с препаратом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. Как позднее рассказала Волк, 43-летний предполагаемый виновник инцидента задержан и доставлен в отдел полиции.
"По предварительным данным, он бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. Упаковка с препаратом изъята у задержанного и отправлена на исследование", - написала в своем Telegram-канале Волк.
В настоящее время причины совершенного устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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МоскваПроисшествияИрина ВолкСветлана АкуловаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московский зоопарк
 
 
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