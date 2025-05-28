https://ria.ru/20250528/mvd-2019506281.html

Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке валериану

Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке валериану - РИА Новости, 28.05.2025

Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке валериану

Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке таблетки валерианы, у него изъяли упаковку с препаратом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:58:00+03:00

2025-05-28T10:58:00+03:00

2025-05-28T11:16:00+03:00

москва

происшествия

ирина волк

светлана акулова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московский зоопарк

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Житель Москвы бросил в клетки к животным в зоопарке таблетки валерианы, у него изъяли упаковку с препаратом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Накануне генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. Как позднее рассказала Волк, 43-летний предполагаемый виновник инцидента задержан и доставлен в отдел полиции."По предварительным данным, он бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. Упаковка с препаратом изъята у задержанного и отправлена на исследование", - написала в своем Telegram-канале Волк.В настоящее время причины совершенного устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250429/zoopark-2014123245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке Задержан предполагаемый виновник инцидента в Московском зоопарке, где пытались отравить животных, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. 2025-05-28T10:58 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, ирина волк, светлана акулова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский зоопарк