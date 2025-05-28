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В Курской области мужчина погиб при детонации пакета
В Курской области мужчина погиб при детонации пакета - РИА Новости, 28.05.2025
В Курской области мужчина погиб при детонации пакета
Мужчина погиб в результате детонации, подняв пакет на дороге в курском селе Званное Глушковского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:08:00+03:00
2025-05-28T12:08:00+03:00
2025-05-28T12:16:00+03:00
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 28 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в результате детонации, подняв пакет на дороге в курском селе Званное Глушковского района, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Вновь призываю всех быть крайне бдительными! Вчера в селе Званном Глушковского района местный житель на автодороге поднял пакет. В результате произошла детонация", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. "Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: в приграничных районах до сих пор крайне небезопасно! Наши сапёры каждый день обезвреживают десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно! Берегите себя!" - добавил врио губернатора
https://ria.ru/20250516/razminirovanie-2017257134.html
глушковский район
курская область
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происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области мужчина погиб при детонации пакета
Хинштейн: в курском селе Званное мужчина погиб при детонации поднятого пакета