https://ria.ru/20250528/murmansk-2019545557.html

В Мурманске отремонтируют шесть образовательных учреждений

В Мурманске отремонтируют шесть образовательных учреждений - РИА Новости, 28.05.2025

В Мурманске отремонтируют шесть образовательных учреждений

Комплексный ремонт проводится сразу в шести образовательных учреждениях Мурманска в этом году – это два детских сада, лицей, прогимназия и две гимназии, сообщил РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:52:00+03:00

2025-05-28T13:52:00+03:00

2025-05-28T13:52:00+03:00

мурманская область

мурманск

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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Комплексный ремонт проводится сразу в шести образовательных учреждениях Мурманска в этом году – это два детских сада, лицей, прогимназия и две гимназии, сообщил глава Мурманска Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "В рамках реализации федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" и плана "На Севере — жить!" в 2025 году проводим комплексный ремонт сразу в шести образовательных учреждениях областного центра", - написал глава города. Сердечкин пояснил, что капитальный ремонт крыш фасадов, инженерных сетей и ремонт помещений идут в лицее №2, прогимназии №61, гимназиях №3 и №5, а также в детских садах №58 и №87. Выбор объектов капремонта неслучаен: пять из шести зданий 1960-х годов постройки, а гимназия №3 в этом году отметила 90-летие — школа на улице Челюскинцев, 14 построена в далеком 1935 году. Все, от кровель и фасадов до внутренних коммуникаций старых корпусов, будет обновлено. "Здание гимназии №5 капитально не ремонтировалось с 1961 года. Здесь уже установлены леса, проведен демонтаж. После завершения штукатурных работ и укладки утеплителя фасада здания подрядчик приступит к финишной отделке", - рассказал Сердечкин. Параллельно в гимназии ведется устройство инженерных сетей для установки сантехнического оборудования. Также в планах – обновление внутренних помещений, устройство системы противопожарной защиты, охранно-тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения. Масштабная работа включает также оснащение школ современным оборудованием и мебелью, что позволит создать комфортные и современные условия для детей. "Обновление школьной инфраструктуры — инвестиция в будущее города-героя. Ведь от условий, в которых учатся наши дети, зависит качество образования юных мурманчан и развитие их талантов", - подчеркнул глава города.

https://ria.ru/20250526/serdechkin-2019076700.html

https://ria.ru/20250326/chibis-2007546582.html

мурманск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурманск