https://ria.ru/20250528/msp-2019567491.html
Корпорация МСП помогла в развитии предприятия из Запорожской области
Корпорация МСП помогла в развитии предприятия из Запорожской области - РИА Новости, 28.05.2025
Корпорация МСП помогла в развитии предприятия из Запорожской области
Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование на 6,6 миллиона рублей производителю гидравлического оборудования из Запорожской области –... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:14:00+03:00
2025-05-28T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование на 6,6 миллиона рублей производителю гидравлического оборудования из Запорожской области – компании "АВГИДРАВЛИК", сообщает пресс-служба корпорации. В рамках проекта закуплены токарные станки. Это позволило расширить линейку продукции и на 20% увеличить объем выпуска изделий, в том числе в рамках импортозамещения, отмечают в пресс-службе. Общая стоимость проекта по модернизации производства – около 10,1 миллиона рублей. "Без технического перевооружения невозможно развитие промышленных предприятий. А сегодня перед промышленным сектором страны стоят задачи не только по наращиванию объемов выпуска продукции, но и по освоению новой номенклатуры в рамках импортозамещения. Льготный лизинг позволяет получить финансирование по низким ставкам для обновления или расширения производственных мощностей", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что до 2030 года малый бизнес сможет получить не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования. В этом году в рамках новой программы корпорация сфокусировала лизинговую поддержку на обрабатывающей и легкой промышленности, а также малых предприятиях из новых регионов. Компания "АВГИДРАВЛИК" выпускает гидравлические цилиндры широкого спектра мощности и назначения, которые применяются в промышленном оборудовании, а также сельскохозяйственной и строительной технике. "Программы модернизации оборудования и расширения производственных мощностей – значимое для нас событие. Этот проект поможет нам увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе импортозамещающей, нарастить объем выпуска изделий и оптимизировать расходы на обслуживание старого оборудования", – отметил генеральный директор ООО "АВГИДРАВЛИК" Андрей Григоренко. В пресс-службе напомнили, что в 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов смогут получить не менее 3 миллиардов рублей по ставкам 6% и 8% на приобретение нового оборудования. Микро- и малые предприятия новых регионов могут приобрести оборудование в лизинг на сумму от 1 до 50 миллионов рублей со сроком лизинга от 13 до 36 месяцев и авансовым платежом от 15% от стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость предмета лизинга – от 0,5 миллиона рублей. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг.
https://ria.ru/20250527/skfo-2019341019.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, запорожская область, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Запорожская область, Александр Исаевич
Корпорация МСП помогла в развитии предприятия из Запорожской области
Корпорация МСП помогла в развитии запорожского предприятия
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование на 6,6 миллиона рублей производителю гидравлического оборудования из Запорожской области – компании "АВГИДРАВЛИК", сообщает пресс-служба корпорации.
В рамках проекта закуплены токарные станки. Это позволило расширить линейку продукции и на 20% увеличить объем выпуска изделий, в том числе в рамках импортозамещения, отмечают в пресс-службе. Общая стоимость проекта по модернизации производства – около 10,1 миллиона рублей.
"Без технического перевооружения невозможно развитие промышленных предприятий. А сегодня перед промышленным сектором страны стоят задачи не только по наращиванию объемов выпуска продукции, но и по освоению новой номенклатуры в рамках импортозамещения. Льготный лизинг позволяет получить финансирование по низким ставкам для обновления или расширения производственных мощностей", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что до 2030 года малый бизнес сможет получить не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования. В этом году в рамках новой программы корпорация сфокусировала лизинговую поддержку на обрабатывающей и легкой промышленности, а также малых предприятиях из новых регионов.
Компания "АВГИДРАВЛИК" выпускает гидравлические цилиндры широкого спектра мощности и назначения, которые применяются в промышленном оборудовании, а также сельскохозяйственной и строительной технике.
"Программы модернизации оборудования и расширения производственных мощностей – значимое для нас событие. Этот проект поможет нам увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе импортозамещающей, нарастить объем выпуска изделий и оптимизировать расходы на обслуживание старого оборудования", – отметил генеральный директор ООО "АВГИДРАВЛИК" Андрей Григоренко.
В пресс-службе напомнили, что в 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов смогут получить не менее 3 миллиардов рублей по ставкам 6% и 8% на приобретение нового оборудования. Микро- и малые предприятия новых регионов могут приобрести оборудование в лизинг на сумму от 1 до 50 миллионов рублей со сроком лизинга от 13 до 36 месяцев и авансовым платежом от 15% от стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость предмета лизинга – от 0,5 миллиона рублей.
Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг.