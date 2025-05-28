https://ria.ru/20250528/moskva-2019537430.html

Артисты из Красноярска и Донбасса выступят в Москве в честь юбилея Победы

Артисты из Красноярска и Донбасса выступят в Москве в честь юбилея Победы - РИА Новости, 28.05.2025

Артисты из Красноярска и Донбасса выступят в Москве в честь юбилея Победы

Артисты красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко и заслуженного государственного академического ансамбля песни... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:02:00+03:00

2025-05-28T13:02:00+03:00

2025-05-28T13:02:00+03:00

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

красноярский край

москва

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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Артисты красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко и заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" выступят 8 июня на сцене главной концертной площадки Московской филармонии – концертного зала имени П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба Красноярской краевой филармонии. "Концерт пройдёт в рамках фестиваля "80-летию Великой Победы посвящается" Союза национальных профессиональных творческих коллективов. Он состоится с 27 мая по 8 июня при поддержке Министерства культуры РФ", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сибирский коллектив представит зрителям танцевальные номера из золотого фонда. В них отражены культура, быт и красота природы Енисейской Сибири. Зрители увидят хореографическую сюиту "Сибирь моя", казачий пляс "Красный яр", "Зацвела сирень-черемуха" и другие. Также артисты презентуют новый военный номер "Домой с Победой!". Ансамбль "Донбасс" воплотит в своих номерах неповторимый колорит донецкого края, в котором гармонично сплелись и казачья степная вольница, и морские просторы Приазовья, и богатство русской души. Вниманию зрителей коллектив представит "визитные карточки" своего репертуара – хореографические постановки "Как за Кальмиус-рекой", "Моряки Азовской флотилии", "Калинка", всеми любимые песни в исполнении солистов ансамбля, а также ряд других ярких номеров. Сообщается, что в рамках фестиваля на сцену филармонии выйдут и другие известные коллективы страны.

https://ria.ru/20250528/proekty-2019531159.html

красноярский край

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), красноярский край, москва