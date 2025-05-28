https://ria.ru/20250528/moskva-2019537430.html
Артисты из Красноярска и Донбасса выступят в Москве в честь юбилея Победы
Артисты из Красноярска и Донбасса выступят в Москве в честь юбилея Победы - РИА Новости, 28.05.2025
Артисты из Красноярска и Донбасса выступят в Москве в честь юбилея Победы
Артисты красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко и заслуженного государственного академического ансамбля песни... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:02:00+03:00
2025-05-28T13:02:00+03:00
2025-05-28T13:02:00+03:00
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красноярский край
москва
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Артисты красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко и заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" выступят 8 июня на сцене главной концертной площадки Московской филармонии – концертного зала имени П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба Красноярской краевой филармонии. "Концерт пройдёт в рамках фестиваля "80-летию Великой Победы посвящается" Союза национальных профессиональных творческих коллективов. Он состоится с 27 мая по 8 июня при поддержке Министерства культуры РФ", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сибирский коллектив представит зрителям танцевальные номера из золотого фонда. В них отражены культура, быт и красота природы Енисейской Сибири. Зрители увидят хореографическую сюиту "Сибирь моя", казачий пляс "Красный яр", "Зацвела сирень-черемуха" и другие. Также артисты презентуют новый военный номер "Домой с Победой!". Ансамбль "Донбасс" воплотит в своих номерах неповторимый колорит донецкого края, в котором гармонично сплелись и казачья степная вольница, и морские просторы Приазовья, и богатство русской души. Вниманию зрителей коллектив представит "визитные карточки" своего репертуара – хореографические постановки "Как за Кальмиус-рекой", "Моряки Азовской флотилии", "Калинка", всеми любимые песни в исполнении солистов ансамбля, а также ряд других ярких номеров. Сообщается, что в рамках фестиваля на сцену филармонии выйдут и другие известные коллективы страны.
https://ria.ru/20250528/proekty-2019531159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), красноярский край, москва
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Красноярский край, Москва
Артисты из Красноярска и Донбасса выступят в Москве в честь юбилея Победы
Красноярский ансамбль танца и ансамбль "Донбасс" выступят в Москве 8 июня
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Артисты красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко и заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" выступят 8 июня на сцене главной концертной площадки Московской филармонии – концертного зала имени П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба Красноярской краевой филармонии.
"Концерт пройдёт в рамках фестиваля "80-летию Великой Победы посвящается" Союза национальных профессиональных творческих коллективов. Он состоится с 27 мая по 8 июня при поддержке Министерства культуры РФ
", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сибирский коллектив представит зрителям танцевальные номера из золотого фонда. В них отражены культура, быт и красота природы Енисейской Сибири. Зрители увидят хореографическую сюиту "Сибирь моя", казачий пляс "Красный яр", "Зацвела сирень-черемуха" и другие. Также артисты презентуют новый военный номер "Домой с Победой!".
Ансамбль "Донбасс" воплотит в своих номерах неповторимый колорит донецкого края, в котором гармонично сплелись и казачья степная вольница, и морские просторы Приазовья, и богатство русской души. Вниманию зрителей коллектив представит "визитные карточки" своего репертуара – хореографические постановки "Как за Кальмиус-рекой", "Моряки Азовской флотилии", "Калинка", всеми любимые песни в исполнении солистов ансамбля, а также ряд других ярких номеров.
Сообщается, что в рамках фестиваля на сцену филармонии выйдут и другие известные коллективы страны.