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Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, атаковавших Москву, предварительно, пострадавших нет, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:24:00+03:00
2025-05-28T04:24:00+03:00
2025-05-28T04:27:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, атаковавших Москву, предварительно, пострадавших нет, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 29 БПЛА, летевших на столицу."ПВО Минобороны продолжает отражать налёт вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву", - написал он.Подчеркивается, что, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, атаковавших Москву