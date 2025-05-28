https://ria.ru/20250528/moskva-2019466369.html

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, атаковавших Москву, предварительно, пострадавших нет, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:24:00+03:00

2025-05-28T04:24:00+03:00

2025-05-28T04:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, атаковавших Москву, предварительно, пострадавших нет, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 29 БПЛА, летевших на столицу."ПВО Минобороны продолжает отражать налёт вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву", - написал он.Подчеркивается, что, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин