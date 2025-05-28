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Силы ПВО уничтожили два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, атаковавших Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:56:00+03:00
2025-05-28T03:56:00+03:00
2025-05-28T03:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
сергей собянин
беспилотники
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, атаковавших Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 27 БПЛА, летевших на столицу."Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, атаковавших Москву", - написал он.Подчеркивается, что, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Беспилотники
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили 2 беспилотника, пытавшихся атаковать Москву