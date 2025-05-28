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ПВО уничтожила еще два БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще два БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО уничтожила еще два БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:48:00+03:00
2025-05-28T01:48:00+03:00
2025-05-28T01:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 12 БПЛА, летевших на столицу. "Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", - написал он. Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила еще два БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще двух БПЛА, летевших на Москву