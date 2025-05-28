https://ria.ru/20250528/moskva-2019456401.html

В Москве сбили еще один беспилотник

В Москве сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 28.05.2025

В Москве сбили еще один беспилотник

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:13:00+03:00

2025-05-28T01:13:00+03:00

2025-05-28T01:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_9a9319e746ffc117da3a8bcef6c71fac.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку восьми БПЛА, летевших на столицу. "Сбили ещё один БПЛА, атаковавший Москву", - написал он. Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

https://ria.ru/20250525/sobyanin-2018997333.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, безопасность