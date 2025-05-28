https://ria.ru/20250528/moskva-2019456401.html
В Москве сбили еще один беспилотник
В Москве сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 28.05.2025
В Москве сбили еще один беспилотник
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:13:00+03:00
2025-05-28T01:13:00+03:00
2025-05-28T01:13:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку восьми БПЛА, летевших на столицу. "Сбили ещё один БПЛА, атаковавший Москву", - написал он. Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Безопасность
В Москве сбили еще один беспилотник
Собянин: ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву