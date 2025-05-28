Ефимов: детский сад на 200 мест появится в Преображенском районе Москвы
Ефимов: в Преображенском районе началось возведение детского сада на 200 мест
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Инвестор приступил к возведению детского сада на 200 мест в Преображенском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Трехэтажное здание детского сада площадью 3,6 тысячи квадратных метров появится на 1-й улице Бухвостова. В учреждении для 200 воспитанников предусмотрены восемь групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. По завершении строительных работ здание детского сада передадут городу", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Сам сад расположится на территории жилого комплекса "Преображенская площадь" по адресу: 1-я улица Бухвостова, земельный участок 2.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский дополнил, что на первом этаже будут находиться групповые ячейки для младших воспитанников вестибюль с зоной рекреации, а само здание будет оборудовано лифтом.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что до 2032 года в Москве обновят около 700 школьных зданий.