Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: детский сад на 200 мест появится в Преображенском районе Москвы - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/moskva-2019456029.html
Ефимов: детский сад на 200 мест появится в Преображенском районе Москвы
Ефимов: детский сад на 200 мест появится в Преображенском районе Москвы - РИА Новости, 28.05.2025
Ефимов: детский сад на 200 мест появится в Преображенском районе Москвы
Инвестор приступил к возведению детского сада на 200 мест в Преображенском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:12:00+03:00
2025-05-28T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c63bc0b1bc095054f9889246031d8c5.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Инвестор приступил к возведению детского сада на 200 мест в Преображенском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Трехэтажное здание детского сада площадью 3,6 тысячи квадратных метров появится на 1-й улице Бухвостова. В учреждении для 200 воспитанников предусмотрены восемь групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. По завершении строительных работ здание детского сада передадут городу", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сам сад расположится на территории жилого комплекса "Преображенская площадь" по адресу: 1-я улица Бухвостова, земельный участок 2.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский дополнил, что на первом этаже будут находиться групповые ячейки для младших воспитанников вестибюль с зоной рекреации, а само здание будет оборудовано лифтом.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что до 2032 года в Москве обновят около 700 школьных зданий.
https://ria.ru/20250422/efimov-2012675546.html
https://ria.ru/20250505/sobyanin-2015050015.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b97423b539d2973921d3c35c3cff6a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин
Ефимов: детский сад на 200 мест появится в Преображенском районе Москвы

Ефимов: в Преображенском районе началось возведение детского сада на 200 мест

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Инвестор приступил к возведению детского сада на 200 мест в Преображенском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Трехэтажное здание детского сада площадью 3,6 тысячи квадратных метров появится на 1-й улице Бухвостова. В учреждении для 200 воспитанников предусмотрены восемь групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. По завершении строительных работ здание детского сада передадут городу", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Ефимов: детский сад на 350 мест в Новой Москве возведут в 2026 году
22 апреля, 11:06
Сам сад расположится на территории жилого комплекса "Преображенская площадь" по адресу: 1-я улица Бухвостова, земельный участок 2.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский дополнил, что на первом этаже будут находиться групповые ячейки для младших воспитанников вестибюль с зоной рекреации, а само здание будет оборудовано лифтом.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что до 2032 года в Москве обновят около 700 школьных зданий.
Школа на 550 учеников в Нагатинском затоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве
5 мая, 13:51
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала