https://ria.ru/20250528/moskva-2019456029.html

Ефимов: детский сад на 200 мест появится в Преображенском районе Москвы

Ефимов: детский сад на 200 мест появится в Преображенском районе Москвы - РИА Новости, 28.05.2025

Ефимов: детский сад на 200 мест появится в Преображенском районе Москвы

Инвестор приступил к возведению детского сада на 200 мест в Преображенском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:12:00+03:00

2025-05-28T11:12:00+03:00

2025-05-28T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c63bc0b1bc095054f9889246031d8c5.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Инвестор приступил к возведению детского сада на 200 мест в Преображенском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Трехэтажное здание детского сада площадью 3,6 тысячи квадратных метров появится на 1-й улице Бухвостова. В учреждении для 200 воспитанников предусмотрены восемь групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. По завершении строительных работ здание детского сада передадут городу", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сам сад расположится на территории жилого комплекса "Преображенская площадь" по адресу: 1-я улица Бухвостова, земельный участок 2.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский дополнил, что на первом этаже будут находиться групповые ячейки для младших воспитанников вестибюль с зоной рекреации, а само здание будет оборудовано лифтом.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что до 2032 года в Москве обновят около 700 школьных зданий.

https://ria.ru/20250422/efimov-2012675546.html

https://ria.ru/20250505/sobyanin-2015050015.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин