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В Госдуме предупредили о мошенничестве с данными об участниках СВО - РИА Новости, 28.05.2025
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03:51 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/moshennichestvo-2019464563.html
В Госдуме предупредили о мошенничестве с данными об участниках СВО
В Госдуме предупредили о мошенничестве с данными об участниках СВО - РИА Новости, 28.05.2025
В Госдуме предупредили о мошенничестве с данными об участниках СВО
Мошенники из-за рубежа предлагают родственникам и близким военнослужащих-участников СВО предоставить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья за... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:51:00+03:00
2025-05-28T03:51:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники из-за рубежа предлагают родственникам и близким военнослужащих-участников СВО предоставить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья за деньги, получив нужную сумму, злоумышленники перестают выходить на связь, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. "Мошенники стали обманывать участников СВО и их семьи. Злоумышленники пользуются сложной морально-психологической жизненной ситуацией близких наших героев. Пользуются тем, что у них отсутствует прямая связь с военнослужащим, так как ребята находятся на передовой. Мошенники предлагают за деньги предоставить близким военнослужащих-участников спецоперации информацию об их местонахождении, состоянии здоровья и так далее. Как итог, у родственников защитников деньги просто крадут, а злоумышленники перестают выходить на связь. Почти всегда подобные мошеннические действия совершаются нашим противником из-за рубежа", - сказал Колунов. По словам парламентария, эта тенденция стала наиболее активной с конца 2024 года. Он добавил, что сведения о местонахождении российских военнослужащих могут содержать государственную тайну, поэтому никакой человек из переписки не может их сообщить за деньги, так как он не имеет нужных сведений. Колунов призвал граждан не реагировать на провокации.
https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019438489.html
https://ria.ru/20241120/svo-1984849647.html
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Госдума РФ, Общество
В Госдуме предупредили о мошенничестве с данными об участниках СВО

Депутат Колунов: мошенники из-за рубежа обманывают родственников участников СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники из-за рубежа предлагают родственникам и близким военнослужащих-участников СВО предоставить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья за деньги, получив нужную сумму, злоумышленники перестают выходить на связь, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
"Мошенники стали обманывать участников СВО и их семьи. Злоумышленники пользуются сложной морально-психологической жизненной ситуацией близких наших героев. Пользуются тем, что у них отсутствует прямая связь с военнослужащим, так как ребята находятся на передовой. Мошенники предлагают за деньги предоставить близким военнослужащих-участников спецоперации информацию об их местонахождении, состоянии здоровья и так далее. Как итог, у родственников защитников деньги просто крадут, а злоумышленники перестают выходить на связь. Почти всегда подобные мошеннические действия совершаются нашим противником из-за рубежа", - сказал Колунов.
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По словам парламентария, эта тенденция стала наиболее активной с конца 2024 года.
Он добавил, что сведения о местонахождении российских военнослужащих могут содержать государственную тайну, поэтому никакой человек из переписки не может их сообщить за деньги, так как он не имеет нужных сведений. Колунов призвал граждан не реагировать на провокации.
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