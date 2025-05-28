https://ria.ru/20250528/moor-2019586592.html

Тюменская область направила свыше 27 млрд руб на поддержку семей

Тюменская область направила свыше 27 млрд руб на поддержку семей - РИА Новости, 28.05.2025

Тюменская область направила свыше 27 млрд руб на поддержку семей

На поддержку семей с детьми, в том числе многодетных, в Тюменской области за 2024 год было выделено более 27 миллиардов рублей, сообщил информационный центр... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:21:00+03:00

2025-05-28T16:21:00+03:00

2025-05-28T16:21:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

семья

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ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. На поддержку семей с детьми, в том числе многодетных, в Тюменской области за 2024 год было выделено более 27 миллиардов рублей, сообщил информационный центр правительства по итогам выступления губернатора Александра Моора в областной думе с отчетом о работе за прошлый год. В Тюменской области проживают свыше 270 тысяч семей с детьми. Их поддержка – приоритетное направление работы правительства, подчеркнул Александр Моор в своем выступлении. "На предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми было выделено более 27 миллиардов рублей. В нашем регионе в дополнение к федеральному материнскому капиталу предоставляется региональный материнский капитал на первого ребенка, а также на третьего и последующих детей", - сказал Моор, чьи слова приводятся в сообщении информцентра. В 2024 году региональный материнский капитал получили более 13 тысяч семей. Семьям с детьми предоставляется единое социальное пособие, его получателями в прошлом году стали 79,5 тысячи семей с детьми. Из областного бюджета на эти цели выделено 14,5 миллиарда рублей, уточняется в сообщении. По итогам прошлого года по приросту численности населения регион занял девятое место среди субъектов Российской Федерации. В настоящее время население области превышает 1,627 миллиона человек.

https://ria.ru/20250528/investitsii-2019566251.html

https://ria.ru/20250515/nagrady-2017219601.html

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тюменская область, александр моор, семья